TV-Tipps am Donnerstag

"Der Bozen-Krimi: Blutrache": Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) und "Frau Commissario" Sonja (Chiara Schoras) sprechen mit ihrem Kollegen Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab, r.) (cg/spot)

03.06.2021 06:00 Uhr

Matteo Zanchetti versucht im "Bozen-Krimi" (Das Erste) einen Mafia-Boss auszuschalten. Günther Jauch feiert unterdessen ein großes Jubiläum bei "Wer wird Millionär?" (RTL).

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Blutrache, Krimi

„Capo“ Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) weiß jetzt endlich, wer hinter dem Mordanschlag auf ihn steckt: Mafiaboss Saffione (Christian Redl), der den Kommissar für den Tod seines Sohnes und seiner Tochter verantwortlich macht. Um seine Partnerin Sonja (Chiara Schoras) sowie Kollegen und Angehörige vor der Rache seines Erzfeindes zu schützen, sieht Matteo nur einen Ausweg: Er fliegt auf eigene Faust nach Bari, um den mächtigen Mafiaboss auszuschalten. Sonja möchte er unbedingt heraushalten, doch auch „Frau Commissario“ reist kurz darauf in privater Mission nach Bari.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das Jubiläum zur 1.500 Sendung, Show

Happy Birthday und Let´s Quiz: Deutschlands erfolgreichste Quizshow feiert „Das Jubiläum zur 1.500 Sendung“ mit einer großen Überraschungsshow für Günther Jauch. Der Mann der Millionen ist völlig ahnungslos und kennt weder die Kandidaten, die mit einer besonderen Spielvariante um den Höchstgewinn kämpfen, noch die Rückblicke, die ihn und die Zuschauer in Erinnerungen an einzigartige „Wer wird Millionär?“-Geschichten schwelgen lassen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Das Glück ist ein Schmetterling, Heimatserie

Um den fünfjährigen Benni aus einer Notlage zu retten, muss Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ein Modeshooting abbrechen. Model Leni ( Sinje Irslinger) nutzt die Zeit, um ihren Großvater nach langen Jahren wieder zu besuchen. Der vereinsamte Sepp Lindner (Dietrich Mattausch) freut sich sehr über das Wiedersehen mit Leni. Dass er große Sorgen hat, verheimlicht er ihr. Sepp soll in ein Seniorenheim, und die Polizei ermittelt gegen ihn, weil er die Dame vom Sozialdienst bedroht hat.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug, Actionthriller

Ein alter Freund von M, Sir Robert King, wird im Gebäude des Secret Service durch eine Bombe getötet. Er plante den Bau einer Pipeline von Aserbaidschan bis zur Türkei, was nun in die Hände seiner Tochter Elektra (Sophie Marceau) fällt. Diese hat nun viele gefährliche Feinde, die allesamt den Bau der Pipeline verhindern wollen, 007 (Pierce Brosnan) muss ihr deshalb Personenschutz geben. Doch was, wenn die Bedrohung aus einer ganz anderen Richtung kommt?

20:15 Uhr, kabel eins, Jackie Chan: Chinese Zodiac, Abenteuer-Action

Der Meisterdieb JC (Jackie Chan) begibt sich auf eine abenteuerliche Mission, um uralte Bronzebüsten von unfassbarem Wert aufzuspüren, die vor vielen Jahren gestohlen wurden und seitdem spurlos verschwunden sind. Mit einem professionellen Team und jeder Menge High-Tech-Ausrüstung tritt JC die geheimnisvolle Reise an, die ihn um die ganze Welt führt. Während die Schatzsuche immer gefährlicher wird, verstrickt sich der Kleinganove zunehmend in ein Netz aus Lügen.