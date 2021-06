TV-Tipps am Donnerstag

"Der Bozen-Krimi: Zündstoff": Sonja (Chiara Schoras) und Riccardo (Stefano Bernardin) gehen in Deckung. (cg/spot)

17.06.2021 06:00 Uhr

Ein Bombenanschlag bringt Kommissarin Schwarz im "Bozen-Krimi" (Das Erste) auf die Spur der Mafia. In "Die Thomas Crown Affäre" (ZDFneo) werden ein Meisterdieb und eine Detektivin in ein Katz- und Mausspiel verwickelt. Eine junge Berlinerin glaubt in "Electric Girl" (arte), Superkräfte zu haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Zündstoff, Krimi

Eine Bombenexplosion sprengt im wahrsten Sinne des Wortes ein Mafia-Geheimtreffen in Bozen. Ein Bodyguard der Gastgeberin Giulia Santoro (Susanna Simon) kommt ums Leben, die erzürnten Bosse reisen überstürzt ab. Für die ehrgeizige Statthalterin und ihren Rivalen, den „Capo“ Michele Lagagna (Leonardo Nigro), steht mehr als das von ihr eingefädelte Milliardengeschäft auf dem Spiel. Und Giulia muss unbedingt herausfinden, wer hinter dem Anschlag steckt, bevor es Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) tut.

20:15 Uhr, 3Sat, Nine Months, Komödie

Samuel (Hugh Grant), ein aus England stammender Kinderpsychologe, und seine Partnerin Rebecca (Julianne Moore) feiern mit Blick auf die Golden Gate Bridge am Strand von San Francisco den fünften Jahrestag ihrer Beziehung. Die beiden leben unverheiratet und ohne Kinder miteinander. Doch bereits am Strand schielt Rebecca nach dem Nachwuchs anderer Leute. Kurze Zeit später gesteht Rebecca Samuel, dass sie schwanger ist. Er ist wenig begeistert, bringt es aber nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass er das Kind nicht will.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Frank Rosin ist zu Gast bei „Nickis Imbiss“ in Raeren nahe der deutsch-belgischen Grenze. Schnell wird klar: Koch Nicki und Stiefvater Günther brauchen dringend Hilfe, denn die beiden haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt sorgte nicht nur Corona dafür, dass dem Imbiss die Gäste ausbleiben – auch das kulinarische Angebot lässt deutlich zu wünschen übrig. Kann Frank Rosin den Laden an nur einem Tag wieder auf Kurs bringen?

21:35 Uhr, ZDFneo, Die Thomas Crown Affäre, Krimiromanze

Selfmade-Millionär Thomas Crown (Pierce Brosnan) sucht und findet seinen Kitzel im Diebstahl unbezahlbarer Kunstwerke berühmter Maler. Eines Tages gelingt ihm ein genialer Coup, als er das teuerste Gemälde aus einem New Yorker Museum stiehlt. Die attraktive Versicherungs-Detektivin Catherine Banning (Rene Russo) kommt dem Millionär auf die Spur und verwickelt ihn in ein erotisches Katz- und Mausspiel. Dabei merken die beiden Gegenspieler, dass sie auf gleicher Wellenlänge liegen. Und immer wieder stellt sich die Frage: Will sie das Bild oder ihn? Doch dann stellt Catherine dem Meisterdieb eine Falle.

22:40 Uhr, arte, Electric Girl, Drama

Wie schmal der Grat von Wirklichkeit und Fantasie, von Begeisterung und Fanatismus ist, muss Mia (Victoria Schulz) am eigenen Leib erfahren. Der Job als Synchronsprecherin der japanischen Anime-Heldin Kimiko finanziert ihr Studium, doch unmerklich nimmt der Einfluss dieser fiktiven Figur überhand in Mias realem Leben.