TV-Tipps am Donnerstag

"Die Alm" zeigt nach zehn Jahren Pause wieder acht Promis, die sich auf einer abgelegenen Hütte einigen Herausforderungen stellen müssen. (nra/spot)

24.06.2021 06:00 Uhr

"Die Alm" (ProSieben) lädt wieder Promis auf eine abgelegene Hütte ein. Das "Duell der Brüder" (RTL) erzählt die Geschichte der Gründer von adidas und Puma und Robert Downey Jr. schlüpft in die Rolle des "Iron Man" (VOX).

20:15 Uhr, ProSieben, Die Alm, TV-Show

Für zehn Prominente beginnt ein Abenteuer inmitten idyllischer Bergkulisse. In sechs Folgen „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ heißt es für die Promis grüne Wiesen statt Großstadtdschungel, Hahnenschrei statt Handywecker und Kuhmist statt Shitstorm. Auf einer Alm in Südtirol leben die Prominenten in 1.680 Metern Höhe wie vor 100 Jahren: ohne Strom, ohne Heizung, ohne Luxus unter 24-stündiger Beobachtung von Kameras. Rückzugsmöglichkeiten? Nur im Stall … Die prominenten Alm-Bewohner:innen teilen sich zwei Schlafzimmer und ein Plumpsklo.

20:15 Uhr, RTL, Duell der Brüder, Geschichtsdrama

Adi (Ken Duken) und Rudi (Torben Liebrecht) bauen Anfang der 20er Jahre im fränkischen Herzogenaurach eine kleine Schuhmanufaktur auf. Durch die perfekte Zusammenarbeit des Tüftlers Adi und des Verkaufstalents Rudi entsteht schnell ein erfolgreicher Betrieb, der sich auf Sportschuhe aller Art spezialisiert. Der US-amerikanische Leichtathlet Jesse Owens holte bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Dassler-Schuhen mehrere Goldmedaillen – was den Brüdern von den Nazis sehr übelgenommen wurde. Während des 2. Weltkriegs wird die Produktion weitgehend eingestellt. Nach dem Krieg rollt die Schuh-Fabrikation langsam wieder an. Doch der aufkommende geschäftliche Erfolg wird getrübt durch immer heftiger werdende Streitereien der Brüder, die unversöhnlich und kompromisslos ihre jeweils eigenen geschäftlichen Interessen verfolgen. 1948 kommt es schließlich zur Aufspaltung des Stammwerks in die zwei Firmen adidas und Puma.

20:15 Uhr, VOX, Iron Man, Abenteuer

Der exzentrische Waffenmilliardär und Playboy Tony Stark (Robert Downey Jr.) präsentiert in Afghanistan sein neuestes Raketensystem, als er plötzlich von einheimischen Rebellen gewaltsam entführt wird. Unter Androhung ihn zu töten, fordern die skrupellosen Terroristen von Stark den Nachbau eines neuen Waffensystems. Zum Schein geht er auf die Forderung ein und konstruiert stattdessen mit seinem Mithäftling Yinsen heimlich eine High-Tech-Rüstung, die ihnen zur Flucht verhelfen soll. Starks Plan geht auf und dem cleveren Geschäftsmann gelingt dank seines spektakulären Anzugs die Flucht. Zurück in Amerika und seinem alten Leben stellt er sich seiner Vergangenheit und ist bereit, „Stark Industries“ in eine neue Richtung zu lenken. Und das trotz des Widerstands seiner rechten Hand Obadiah Stane (Jeff Bridges), der während seiner Abwesenheit die Geschäfte übernommen hat. Stark verbringt Tag und Nacht in seiner Werkstatt, um die Rüstung zu perfektionieren. Als er mit Hilfe seiner langjährigen Assistentin „Pepper“ Potts (Gwyneth Paltrow) und seines Militärvertrauten Rhodey (Terrence Howard) eine schändliche Verschwörung weltweiten Ausmaßes aufdeckt, gibt es kein Halten mehr: Stark alias „Iron Man“ macht sich in seiner rot-goldenen High-Tech-Rüstung auf, die Welt vor der Katastrophe zu retten. Es ist die Geburtsstunde eines neuen Superhelden…

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Heimatserie

Für die kontrollierte Sprengung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird ein weiträumiger Bereich am Dachstein abgesperrt. Kurz vor dem Knall macht Rudi (Michael Pascher) allerdings eine Entdeckung. Er kann die Sprengung gerade noch verhindern, und das Team findet eine verweste Leiche. Die Fliegerbombe muss nun noch etwas warten, um den Toten bergen und identifizieren zu können. Schnell wird klar, dass der Mann schon viele Jahre dort lag. Hinweise auf den Unbekannten könnten der alte Rucksack und ein Fotoapparat aus DDR-Zeiten liefern. Und tatsächlich erkennt Markus Kofler (Sebastian Ströbel) auf einem der Fotos, die sich entwickeln lassen, eine Einheimische – Lotta Steyer.

20:15 Uhr, kabel eins, Achtung Abzocke, Reportage

Urlaub, das ist die schönste Zeit des Jahres – aber Achtung, überall Abzocke! Reporter Peter Giesel reist mit seinem Team um die Welt und ist Urlaubsbetrügern auf der Spur. Er schlüpft an Touristen-Hotspots selbst in die Rolle der Urlauber, entlarvt Nepp und Gaunereien mit versteckter Kamera und konfrontiert die Täter anschließend mit der Wahrheit. Aber er will sie nicht nur überführen, er will auch wissen, was das für Menschen sind, die ahnungslose Urlauber abzocken.