TV-Tipps am Donnerstag

Im "Amsterdam-Krimi" (Das Erste) gerät der LKA-Ermittler Pollack in eine mörderische Erpressung. Die Hebamme "Lena Lorenz" (ZDF) kümmert sich um eine Leihmutter, die ihr Baby behalten möchte.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind, Krimi

Der ehemalige LKA-Ermittler Alex Pollack (Hannes Jaenicke) gerät selbst in den Mittelpunkt einer mörderischen Erpressung. Kidnapper haben den Sohn seiner Nachbarin Annika (Bracha van Doesburgh) entführt, um Pollack dazu zu zwingen, seinen neuen Kollegen Bram (Fedja van Huêt) zu töten! Wenn der Undercover-Spezialist diese ungewöhnliche Forderung nicht innerhalb einer Stunde ausführt, ist der elfjährige Sam (Robin Welten) tot – so lautet die Drohung. Um Zeit zu gewinnen, geht Pollack zum Schein auf die Forderung ein.

20:15 Uhr, ZDF: Lena Lorenz: Geliehenes Glück, Heimatdrama

Mitten in der Nacht greift Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) eine hochschwangere Frau auf, die offenbar zufällig in Himmelsruh gestrandet ist. Sie macht einen verzweifelten Eindruck. Lena nimmt sie mit auf den Lorenzhof. Katerina Nowak (Natalia Rudziewicz) steht kurz vor der Niederkunft. Doch als plötzlich das Ehepaar Beate (Edita Malovcic) und Christian Mertens (Florian Panzner) auftaucht, stellt sich heraus, dass die junge Frau eine Leihmutter ist. Das Ehepaar fordert „sein“ Baby heraus. Katerina ist sich jedoch nicht sicher, ob sie das Baby tatsächlich dem Paar übergeben möchte.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

Was passiert, wenn ein Computerspiel-Liebhaber im Elfenkostüm auf eine selbstbewusste Diva trifft? Wie reagiert ein Eigenbrötler in weißem Gewand auf ein flippiges Schlager-Sternchen. Ganz nach dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“ treffen sieben Schönheiten und sieben Außenseiter, die sich unterscheiden wie Tag und Nacht, aufeinander. In einer Villa auf Ibiza spielen die gegensätzlichen Typen nicht nur um 50.000 Euro. Es steht auch ein Umstyling auf dem Programm.

20:30 Uhr, rbb, Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand, Komödie

Allan (Robert Gustafsson) und seine Freunde lassen es sich auf der Trauminsel Bali richtig gut gehen. Leider haben sie ihr Luxusleben übertrieben: Von der millionenschweren Reisekasse ist nur noch ein Bündel Scheine übrig. Davon lässt sich Allan die Partylaune aber nicht verderben. Bei der Feier zu seinem 101. Geburtstag spendiert der Jubilar die letzte Flasche „Volkssoda“, ein Erinnerungsstück aus der Zeit des Kalten Krieges. Dass nur Allan die geheime Rezeptur besitzt, könnte die Lösung aller Geldprobleme sein.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag, Actionthriller

In Nordkorea versucht James Bond (Pierce Brosnan), eine Transaktion zu verhindern, bei der eine große Waffenlieferung mit Blutdiamanten bezahlt werden soll. Allerdings wird seine wahre Identität enthüllt, und er gerät in Gefangenschaft. Der skrupellose General Moon (Kenneth Tsang) foltert ihn, und erst nach Monaten wird Bond gegen den Terroristen Zao (Rick Yune) ausgetauscht. Da M (Judi Dench) sich nicht sicher sein kann, ob Bond in Gefangenschaft geheime Informationen verraten hat, entzieht sie ihm den Status des Doppelnull-Agenten.

