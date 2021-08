TV-Tipps am Donnerstag

"Wolfsland: Heimsuchung": Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und Burkhard "Butsch" Schulz (Götz Schubert) ermitteln am ehemaligen Kondensatorenwerk. (cg/spot)

05.08.2021 06:00 Uhr

In "Wolfsland" (Das Erste) beschäftigt eine verschwundene Frau die Ermittler. "Ein Mops zum Verlieben" (ZDF) macht der Lehrerin Sarah das Leben schwer. Bei kabel eins gibt es neue Folgen von "Rosins Restaurants".

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: Heimsuchung, Krimi

Ein verlassenes Auto auf dem Gelände der alten Kondensatorenfabrik, eine verschwundene Frau und ein auffallend wenig beunruhigter Ehemann stehen am Anfang des Falls, den die beiden Görlitzer Ermittler Burkhard „Butsch“ Schulz (Götz Schubert) und Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) zu lösen haben. Hat Heike Tauchert (Jana Bauke) ihren Mann schlicht und ergreifend sitzengelassen?

20:15 Uhr, ZDF, Ein Mops zum Verlieben, Komödie

Lehrerin Sarah steht immer noch im Schatten ihrer großen Schwester. Als Sarahs Oma stirbt, erbt sie Omas größten Schatz: Patrick, einen eigenwilligen Mops. Sarah darf in ihrer Wohnung keine Tiere halten, und in die Schule kann sie Patrick auch nicht mitnehmen. Aber sie kann den verwöhnten Vierbeiner auch schlecht allein zu Hause lassen, denn Patrick ruiniert während ihrer Abwesenheit die Wohnung. Und er ist ein Vermächtnis mit Hintergedanken …

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

In einer Traumvilla auf Zypern startet erneut der Pärchen-Crashkurs der besonderen Art. Dort heißt es für acht zurückhaltende Einzelgänger:innen und acht selbstbewusste Schönheiten: Match finden, zusammenraufen und in die Welt der Spielpartnerin oder des Spielpartners eintauchen. Denn wer ein großes Umstyling ergattern und sich 50.000 Euro Preisgeld teilen möchte, muss als Team zusammenwachsen und gemeinsam verrückte Challenges bestreiten.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

2019 erfüllt sich das Ehepaar Alex und Robert Gerich seinen Traum und übernimmt das Restaurant „AN(GERICH)TET“ in Neuötting. Die Immobilie stand fast zwei Jahre leer und befindet sich in einem katastrophalen Zustand, weshalb bereits die Renovierungsarbeiten zu einem Härtetest für die gesamte Familie werden. Doch dann der nächste Schicksalsschlag: der erste Lockdown. Außerdem muss der gelernte Metzger Robert in der Küche noch viel lernen. Ob Rosin hier überhaupt helfen kann?

20:15 Uhr, 3sat, Die Toten vom Bodensee: Abgrundtief, Krimi

Aus dem Bodensee wird die mit Eisenketten umschlungene Wachsleiche eines jungen Mädchens geborgen. Bei der Toten handelt es sich um Marie Häusler, die vor 15 Jahren spurlos verschwand. Kurz vor seinem 18. Geburtstag war das Mädchen mit Down-Syndrom plötzlich nicht mehr auffindbar. Die Umstände blieben mysteriös. Maries Eltern, Manfred (Cornelius Obonya) und Jasmin Häusler (Katharina Stemberger), haben das Verschwinden der geliebten Tochter nie verwunden.