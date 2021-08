TV-Tipps am Donnerstag

"Nestwochen": Seitdem Julia (Bettina Lamprecht) und Robert (Matthias Koeberlin) nach dem "Nesting"-Prinzip leben, gleicht keine Woche der anderen. (cg/spot)

19.08.2021 06:01 Uhr

In "Nestwochen" (ZDF) scheitert ein Elternpaar an einem besonderen Lebensmodell. RTL zeigt neue Folgen mit dem Möchtegern-Pfarrer "Sankt Maik". In "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" (VOX) reist ein Agentenpaar durch Zeit und Raum.

20:15 Uhr, Das Erste, Nestwochen, Komödie

Nach der Trennung versuchen es Julia (Bettina Lamprecht) und Robert (Matthias Koeberlin) mit „Nesting“. Doch was zunächst gut für die Kinder scheint, macht die Sache für die ganze Familie nur noch komplizierter. Die zwölfjährige Marie und der siebenjährige Maxi wohnen weiter im Haus, während die Eltern sich wochenweise ablösen. Doch Robert verfolgt mit seinem Vorschlag einzig das Ziel, Zeit zu gewinnen, damit Julia endlich wieder zur Vernunft kommt. Die allerdings hält nicht viel davon, abzuwarten. Schon bald lässt sie sich auf die Annäherungsversuche des neuen Arzt-Kollegen Sascha (Tom Beck) ein.

20:15 Uhr, RTL, Sankt Maik, Dramedyserie

Maik (Daniel Donskoy) bekommt Besuch im Gefängnis. Seine alte Bekannte Katja Marusic (Karolina Lodyga) lässt ihre Kontakte spielen, um ihn wieder rauszuholen. Jedoch nicht ohne Eigennutz: Sie will in Läuterberg ein Drogenimperium aufbauen und erpresst Maik, seine göttlichen Wege zu nutzen. Als Katja Maik ihren Plan offenbart, hört die kleine Lara zu. Kann Maik Lara vor Katja schützen, damit sie bei ihrer Kommunion singen kann? Und dann steht auch noch ein neuer Kaplan vor der Tür.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und der fatale Irrtum, Krimi

Dominique Kuster (Ina Paule Klink) kann sich nur kurz über die milde Strafe freuen, die sie für ihren 17-jährigen Mandanten Stefan (Joel Luttenberger) nach einer Prügelei herausgeholt hat. Denn auf dem Weg zum Gericht ist sein Pflegevater Christian Hunziker (Thomas Limpinsel) mit dem Auto tödlich verunglückt. Borchert (Christian Kohlund) und seine Chefin Dominique möchten der Witwe Martina (Jeanne Tremsal), die bereits Probleme mit der Jugendbehörde hat, und ihren drei Pflegesöhnen beistehen. Unterdessen macht die Polizei eine überraschende Entdeckung: In der Insulinkapsel des Diabetikers Hunziker befand sich nur Wasser.

20:15 Uhr, VOX, Valerian – Die Stadt der tausend Planeten, Sci-Fi-Abenteuer

Im Jahr 2740 sind die Agenten Valerian (Dane DeHaan), ein verwegener Frauenheld, und die selbstbewusste Laureline (Cara Delevingne) im Auftrag der Regierung unterwegs, um die Ordnung im Universum aufrecht zu erhalten. Auf einer Sondermission in der intergalaktischen Stadt Alpha, hier leben Tausende Spezies friedlich zusammen, stößt das Duo auf subversive Kräfte, die nicht nur die Multi-Millionen-Metropole, sondern die gesamte Galaxie in Gefahr bringen.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Diesmal ereilt Frank Rosin ein Hilferuf aus dem Lokal „Stadtschenke“ in Brilon in Nordrhein-Westfalen. Die Betreiber des Restaurants sind Volker und Sandra, die mit dessen Übernahme einen radikalen Neustart wagen wollten. Doch leider scheint sich die kleine Kneipe zum Horrorprojekt und absoluten Liebeskiller zu werden. Die Nerven liegen mittlerweile bei beiden blank. Ob der Profi ihnen helfen kann?