Im "Dänemark-Krimi" (Das Erste) fallen tödliche Schüsse in einem Kirchturm. Beim Halloween-Special von "Die Verräter" (RTL) kämpfen 16 Promis um 50.000 Euro. In "Marie fängt Feuer" (ZDF) werden zwei verängstigte Flüchtlingsmädchen aufgefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Dänemark-Krimi: Das Mädchen im Kirchturm, Krimi

In der Nacht hört Streifenpolizistin Ida Sörensen (Marlene Morreis) verzweifelte Hilferufe vom Kirchturm. Zusammen mit ihrer jungen Kollegin Emma (Zoë Valks) erreicht sie den Dom von Ribe. Dort oben im Turm bedroht ein Mann eine junge Frau mit einem Messer. Als Ida und Emma ihre Waffen ziehen, beginnt plötzlich die mächtige Glocke zu läuten. In dem daraus entstehenden Chaos erschießt Emma den Angreifer Finn Eriksson (Elmo Anton Stratz) – das Opfer, Bente Bruun (Franziska Brandmeier), stürzt dabei in den Tod.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem! Halloween-Special, Show

In der Show "Die Verräter" treffen 16 Prominente in einem Schloss aufeinander. Unter ihnen verbergen sich Verräter, die heimlich morden, was nur die Zuschauer wissen. Diese müssen enttarnt werden, bevor sie die Loyalen nach und nach ausschalten. Wer geschickt spielt, erreicht das Finale und hat die Chance, bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Sind am Ende noch Verräter im Spiel, nehmen sie den Gewinn mit. Die Sendung wird von Sonja Zietlow moderiert.

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Aufbruch ins Ungewisse, Familienfilm

Marie (Christine Eixenberger) stößt bei einem verunglückten LKW auf eine unerwartete Entdeckung: Hinter der Ladung ist ein versteckter Raum, in dem Menschen transportiert wurden. Kurz darauf erhält sie einen weiteren Notruf, bei dem zwei Mädchen gefunden werden. Die beiden sind geflüchtet und haben in Panik die Unfallstelle verlassen. Sie stehen unter Schock, doch eine Verständigung ist aufgrund der Sprachbarriere zunächst nicht möglich.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Jörg Pilawa stellt das Wissen der Deutschen auf die Probe: Wie klug sind die 100 Kandidatinnen und Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest des Landes? Um das herauszufinden, wurden im Vorfeld repräsentative Umfragen gemacht. Wer es schafft, die letzte Frage zu beantworten, deren Antwort nur 1% der Deutschen kennt, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, kabel eins, Real Steel – Stahlharte Gegner, Actionmelodram

Der ehemalige Boxer Charlie Kenton (Hugh Jackman) bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Roboter-Kämpfen, da Maschinen die Menschen im Boxring ersetzt haben. Als er plötzlich das Sorgerecht für seinen Sohn Max (Dakota Goyo) übernehmen soll, ist er zunächst nicht begeistert. Doch als Max einen veralteten Roboter wieder zum Kämpfen bringt, ist Charlie skeptisch. Bald erkennt er jedoch, dass nicht nur sein Sohn Potenzial hat, sondern auch der Roboter "Atom".