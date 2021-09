TV-Tipps am Donnerstag

"Für immer Eltern": Niklas Wagner (Max Schimmelpfennig, M.) sucht bei seinen Eltern Michael (Devid Striesow) und Anja (Anja Schneider) Unterschlupf. (cg/spot)

02.09.2021 06:01 Uhr

In "Für immer Eltern" (ZDF) muss ein Ehepaar unerwartet seinen erwachsenen Sohn wieder bei sich aufnehmen. Alicia Vikander sucht in "Tomb Raider" (VOX) nach einem sagenumwobenen Schatz. Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) wird eine tote Frau an den Strand gespült.

20:15 Uhr, ZDF, Für immer Eltern, Komödie

Anja (Anja Schneider) und Michael (Devid Striesow) haben nach dem Auszug der Kinder gerade eine kleinere Wohnung in München gemietet. Da steht überraschend ihr erwachsener Sohn Niklas (Max Schimmelpfennig) wieder vor der Tür. Eigentlich nur vorübergehend, weil Niklas sich auf seine Prüfung vorbereiten soll. Doch bringt er aus der WG sein gesamtes Inventar mit, das nun Anjas und Michaels neue Wohnung verstellt. Und damit nicht genug – auch Freundin Alina (Anouk Elias) bittet schon bald um Unterschlupf, weil sie sich nach einem Achtsamkeits-Workshop mit ihren Eltern überworfen hat.

20:15 Uhr, VOX, Tomb Raider, Actionabenteuer

Sieben Jahre nach dem Verschwinden des Abenteurers Lord Richard Croft (Dominic West) begibt sich dessen Tochter Lara (Alicia Vikander) auf die Suche nach ihm. Sie führt Lara zum letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters, einer einsamen Insel vor der japanischen Küste. Bald stellt sich heraus, dass Lara in eine Falle gelockt wurde. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt, den Lara nur gewinnen kann, wenn sie genauso viel Köpfchen und Kampfgeist beweist wie ihr Vater.

20:15 Uhr, Das Erste, Strandgut – Der Usedom-Krimi, Krimi

Auf dem Meeresgrund vor Usedom liegen noch immer viele Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Form von gefährlichem Phosphor an den Strand gespült werden. In der Nähe sucht die schüchterne zehnjährige Ada Harms (Anaïs Sterneckert) immer wieder nach kleinen Schätzen. Karin Lossow (Katrin Sass) weiß davon und um Ada zu schützen, sucht sie regelmäßig selbst den Strand nach Phosphorklumpen ab. Als im Sand vor Heringsdorf eine weibliche Leiche angespült wird, ist Kommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) höchst beunruhigt.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

In Verl hat sich der ehemalige Lkw-Verkäufer Stefan Kranz mit dem „Op de Limeke“ seinen langjährigen Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Doch der Traum entpuppt sich schnell als Albtraum. Die Gäste bleiben aus und auf der Speisekarte dominiert Tiefkühlkost. Sternekoch Frank Rosin erkennt sofort: Der gelernte Kaufmann Stefan ist in der Rolle als Chef und als Koch total überfordert. Kann Rosin den Betrieb noch retten?

22:45 Uhr, VOX, Wanted, Actionthriller

Wesley Gibson (James McAvoy) ist ein harmloser Durchschnittstyp, der von seiner Freundin betrogen und von seinem Chef tyrannisiert wird. Eines Tages trifft er auf die schöne Fox (Angelina Jolie), die sein Leben komplett auf den Kopf stellt: Denn sie behauptet, dass sein seit seiner Geburt verschollener Vater ein Auftragskiller sei, der vor Kurzem selbst einem Mordkomplott zum Opfer gefallen ist. Nun soll sich Wesley an dem Mörder seines Vaters rächen und wird darüber hinaus vom Partner seines Vaters ermuntert, in dessen Fußstapfen zu treten. Fox wird seine Lehrmeisterin und bildet Wesley für eine Bruderschaft von Auftragskillern aus.