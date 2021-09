TV-Tipps am Donnerstag

"Träume - Der Usedom-Krimi": Ellen (Rikke Lylloff) rutscht tiefer in die Krise und so ist es an Karin Lossow (Katrin Sass), den Fall aufzuklären. (cg/spot)

09.09.2021 06:01 Uhr

Eine Polizistin gerät im "Usedom-Krimi" (Das Erste) unter Mordverdacht. In "Klartext, Herr Laschet!" (ZDF) stellt sich der Unions-Kanzlerkandidat den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Bei VOX erlebt Dwayne Johnson in "Skyscraper" ein schwindelerregendes Abenteuer.

20:15 Uhr, Das Erste, Träume – Der Usedom-Krimi

Von seinem eigenen Sohn Michi enttäuscht, richtet Bauunternehmer Jörn Sievers (Christian Kuchenbuch) Hoffnung und Wohlwollen auf Sascha Hoerne (David Korbmann), den Verlobten seiner Tochter Merle (Lena Kalisch). Kurz vor der Hochzeit wird Sascha tot aufgefunden. In Verdacht geraten nicht nur Michi und sein manipulativer Freund Dirk Bodin (Karsten Antonio Mielke), sondern auch Ellen Norgaard (Rikke Lylloff), die sich durch einen Kontrollverlust erpressbar gemacht hat. Staatsanwalt Dr. Brunner (Max Hopp) zeigt wenig Interesse, die unbequeme Polizistin zu entlasten. Ellen rutscht tiefer in die Krise und so ist es an Karin Lossow (Katrin Sass), einen Fall aufzuklären.

20:15 Uhr, ZDF, Klartext, Herr Laschet!, Diskussion

Bürgerinnen und Bürger im direkten Dialog mit den Kanzlerkandidaten – das ist das Konzept der dreiteiligen Sendereihe „Klartext“. Im Vorfeld der Bundestagswahl werden Armin Laschet (Kanzlerkandidat von CDU/CSU), Olaf Scholz (Kanzlerkandidat der SPD) und Annalena Baerbock (Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen) die Fragen von Wählerinnen und Wählern beantworten.

20:15 Uhr, VOX, Skyscraper, Action

Als der ehemalige FBI-Einsatzchef Will Sawyer (Dwayne Johnson) seinen neuen Job als Sicherheitschef im höchsten Wolkenkratzer der Welt antritt, ahnt er noch nicht, dass es für seine Familie schon bald um Leben und Tod gehen wird. Denn als im 96. Stock des Hochhauses ein Feuer ausbricht, sind hunderte Menschen gefangen – einschließlich Sawyers Frau und Kinder. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem Sawyer Menschenleben retten und die Brandstifter finden muss.

20:15 Uhr, Sat.1, Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule, Reportage

Kreuzverhör im Klassenzimmer: 16 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland zwischen 8 und 13 Jahren klopfen die Fähigkeiten der Kanzlerkandidaten ab. Auf dem Stundenplan von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz stehen Fragen, die Kindern auf der Seele brennen. Digitale Schule, Klimaschutz, Fremdenfeindlichkeit: Wie lauten die Antworten der Kandidaten? Können sie den Kindern ihre politischen Ziele verständlich erklären? Und welches Zeugnis stellen die Kids ihnen am Ende aus?

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

Nerdig schöner Sommer auf ProSieben! In einer Traumvilla auf Zypern startet erneut der Pärchen-Crashkurs der besonderen Art. Dort heißt es für acht zurückhaltende Einzelgängerinnen und Einzelgänger und acht selbstbewusste Schönheiten: Match finden, zusammenraufen und in die Welt der Spielpartnerin oder des Spielpartners eintauchen. Denn wer ein großes Umstyling ergattern und sich 50.000 Euro Preisgeld teilen möchte, muss als Team zusammenwachsen und gemeinsam verrückte Challenges bestreiten.