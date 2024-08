Die Bergretter, Totengebet, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Die Bergretter: Dieses eine Leben": Bei ihrer Auseinandersetzung sind Björn Müller (Philip Birnstiel, l.) und Philipp Wolf (Martin Bruchmann) in eine Eishöhle gerutscht. (hub/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 06:00 Uhr

In "Die Bergretter: Dieses eine Leben" (ZDF) werden zwei Freunde von einem Fehler aus ihrer Vergangenheit eingeholt. In Sat.1 eifern "Die besten Comedians Deutschlands" um die Wette. In "Totengebet" (3Sat) hilft der Anwalt Vernau einer jungen Frau bei der Suche nach ihrem leiblichen Vater.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Dieses eine Leben, Heimatserie

Eventmanager Björn Müller (Philip Birnstiel) kehrt nach einem Jahr an den Ort zurück, an dem er und sein Freund sowie Geschäftspartner Philipp Wolf (Martin Bruchmann) nach einer Partynacht Fahrerflucht begangen haben und dabei einen Familienvater überfuhren – mit schwerwiegenden Folgen. Björn hatte sich nach dem Vorfall ins Ausland abgesetzt, während Philipp das gemeinsame Eventunternehmen Bergfest zu einem der führenden Anbieter der Branche gemacht hat. Als Björn, geplagt von Schuldgefühlen, plötzlich vor ihm steht und ankündigt, sich der Polizei stellen zu wollen, gerät Philipp völlig aus der Fassung.

20:15 Uhr, Sat.1, Die besten Comedians Deutschlands, Comedyshow

Deutschlands erfolgreichste Stand-up-Comedians zeigen die besten Witze, die lustigsten Pointen und die größten Lacher aus ihren aktuellen Programmen. Sie zählen zweifellos zu den Besten der Comedy-Szene: Chris Tall, Paul Panzer, Cindy aus Marzahn, Mario Barth, Michael Mittermeier, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz und viele weitere.

20:15 Uhr, 3Sat, Totengebet, Krimi

Rechtsanwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) denkt, dass ihn nichts mehr überraschen kann. Doch dann taucht eine junge Frau vor seiner Kanzlei auf, die nach dem Tod ihres Stiefvaters ihren leiblichen Vater sucht. Rachel Cohen (Mercedes Müller) ist aus New York nach Berlin gekommen, um herauszufinden, was im Sommer Anfang der 1990er Jahre passiert ist. In jenem Sommer besuchte Vernau die Uni in Boston und war wie drei andere Kommilitonen auch in Rachels verstorbene Mutter verliebt.

20:15 Uhr, RTL, Schnäppchenfalle oder Shoppingtraum? Die Geheimnisse unserer Discounter, Magazin

Lebensmittel, Möbel, Urlaubsreisen – im Discounter gibt es alles! Doch ist dieses "Rundum-Sorglos-Paket" wirklich so gut und günstig, wie es die Werbung verspricht? RTL macht den Test und lässt zwei Familien gegeneinander antreten: Eine kauft nur im Discounter ein, die andere auf dem Wochenmarkt oder im Fachhandel. Wer spart am Ende tatsächlich? Welche Produkte sind qualitativ besser? Und sind Discounter-Reisen wirklich günstiger als die aus dem Reisebüro?

20:15 Uhr, VOX, Seventh Son, Fantasy

Vor zehn Jahren gelang es dem Geisterjäger John Gregory (Jeff Bridges), die mächtige Hexe Malkin (Julianne Moore) einzusperren und so die Menschheit vor ihr und ihrer Gefolgschaft zu schützen. Als Malkin jedoch entkommt, liegt das Schicksal der Menschheit in den Händen des jungen Tom Ward (Ben Barnes), der nichts von seiner Bestimmung ahnt. Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes, ein sogenannter Spook. Erst John Gregory klärt Tom über seine Fähigkeiten auf, doch es bleibt wenig Zeit, um ihm die Kunst des Geisterjagens beizubringen.