Jenseits der Spree, Ocean's 8, ... TV-Tipps am Freitag

"Jenseits der Spree: Tunnelblick": Robert Heffler (Jürgen Vogel, l.) und Kay Freund (Seyneb Saleh) haben bei ihren Ermittlungen herausgefunden, dass die Tote eine kleine Tochter hat. (hub/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 06:01 Uhr

In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird eine junge Mutter tot in einem Tunnel aufgefunden. Acht Meisterdiebinnen machen in "Ocean's 8" (ProSieben) New York unsicher. In "Wer ist Hanna?" (RTLzwei) wird ein junges Mädchen zur Profikillerin ausgebildet.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Tunnelblick, Krimiserie

Im Spreetunnel in Köpenick wird die Leiche der jungen Mutter Nihal Alev entdeckt. Es handelt sich um einen äußerst brutalen Mord: Die Frau wurde noch gewürgt, nachdem sie bereits tot war. Wer konnte solchen Hass auf sie haben? Der Verdacht fällt schnell auf ihren Ex-Mann Devran (Sohel Altan Gol), mit dem sie immer wieder heftig gestritten hatte. Devran beteuert jedoch seine Unschuld und kümmert sich sofort um ihre gemeinsame fünfjährige Tochter Mara (Rosa Wirtz).

20:15 Uhr, ProSieben, Ocean's 8, Krimikomödie

Nach ihrer Haftentlassung sucht Debbie (Sandra Bullock), die jüngere Schwester von Danny Ocean, ihre frühere Komplizin Lou (Cate Blanchett) auf. Ihr Plan: Sie wollen ein extrem wertvolles Collier stehlen, das die Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway) auf der diesjährigen Met-Gala tragen wird. Sie haben lediglich dreieinhalb Wochen Zeit, um ein Team von Expertinnen für diesen Coup zusammenzustellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Mutter und Sohn, Familienfilm

Wenn Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) von Erholung spricht, meint sie das natürlich nur für ihre Patienten. Die Ärztin von Rügen bleibt trotz einer Kopfverletzung nach einem Verkehrsunfall nicht lange im Krankenhaus. Während Chefarzt Dr. Heckmann (Patrick Heyn) ernsthaft besorgt ist, zeigt ihr Sohn Kai (Lukas Zumbrock) Erstaunen über so viel Sturheit. Nora ist fest davon überzeugt, dass nur sie dem 18-jährigen Leukämiepatienten Moritz (Frederic Balonier) helfen kann.

20:15 Uhr, RTLzwei, Wer ist Hanna?, Actionthriller

Die 15-jährige Hanna (Saoirse Ronan) hat ihr gesamtes Leben in der eisigen Abgeschiedenheit des Polarkreises verbracht. Ihr Vater Erik (Eric Bana) hat sie hier unter extremen Bedingungen auf das Überleben vorbereitet. Der Grund: Hanna soll sich an seiner früheren Kollegin, der CIA-Agentin Marissa Wiegler (Cate Blanchett), rächen, die vor vielen Jahren ihre Mutter tötete. Als Hanna eines Tages einen Peilsender aktiviert, setzt sie unwissentlich Eriks Racheplan in Gang. Wiegler entsendet ein Spezialkommando, um den abtrünnigen Ex-Agenten zu fassen, doch die Einheit trifft nur auf Hanna in dem entlegenen Versteck.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Rosalie, Krimiserie

Jeannette Schulz (Lilli Fichtner) bereitet alles für den 85. Geburtstag ihrer Oma in der Seniorenresidenz vor. Doch als sie Rosalie (Angelika Waller) zur Feier abholen möchte, ist deren Zimmer leer. Schnell wird klar, dass Rosalie sich durch ihr bestimmtes Auftreten im Heim nicht nur Freunde gemacht hat. Auch das Verhältnis zu ihrem Sohn Uwe (Jörg Westphal) war äußerst angespannt. Zudem werfen die Urteile, die sie als Volksrichterin in der DDR gefällt hat, weitere Fragen auf.