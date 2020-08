28.08.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Freitag

"Der Kriminalist" (ZDF) muss den bizarren Tod eines Arztes aufklären. In "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) droht Ärztin Nora ein Verfahren wegen Totschlags. Bei RTLzwei kämpft Christian Bale in "Terminator: Die Erlösung" gegen das künstliche Netzwerk Skynet.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Das Böse in uns, Krimi

Der Reproduktionsmediziner Dr. Robert Marlov erstickt mit einem Taucheranzug bekleidet in einem Schrank. Schnell wird klar: Der erfolgreiche Arzt hatte massive Angststörungen. Die Ermittlungen führen Schumann (Christian Berkel) in das Kinderheim, in dem Marlov aufwuchs, und zu dessen Heimleiter Günther Ellis (Hanns Zischler), zu dem er zeitlebens eine starke Bindung hatte. Hier erfahren die Ermittler das dunkle Geheimnis des Arztes, das dessen gesamtes Leben überschattete.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Der Prozess, Arztdrama

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) fiebert auf ihren Prozess hin. Sie will endlich die falschen Vorwürfe aus ihrer Zeit als Schiffsärztin ausräumen, die auf Rügen sogar der Briefträger kennt und die ihren Neuanfang überschatten. Aber vor Gericht wartet eine böse Überraschung auf Nora: Durch die dreiste Falschaussage eines Zeugen (Christoph Zrenner) steht sie plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Nora sieht sich der Anschuldigung gegenüber, Medikamente unter der Hand verkauft zu haben. Sogar ein weiteres Verfahren wegen Totschlags droht ihr. Es bleiben nur drei Tage, um die Verteidigung neu aufzustellen.

20:15 Uhr, arte, Unterm Radar, Politthriller

Terroralarm in Berlin. Zwar liegen den Sicherheitsbehörden diverse Informationen über drohende Attentate von Islamisten vor, doch die Detonation eines Sprengsatzes und den Tod vieler Menschen können sie nicht verhindern. In den Fokus der Ermittler gerät Richterin Elke Seeberg (Christiane Paul), die sich schnell einer Hetzjagd ausgesetzt sieht. Kann es wirklich sein, dass ihre Tochter am Attentat beteiligt war? Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Elke auf Zusammenhänge in den Verfassungsbehörden, die auch der BKA-Beamte Heinrich Buch (Heino Ferch) nicht einfach hinnehmen will.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Illusionist – Nichts ist wie es scheint, Kostümdrama

Der Bühnenzauberer Eisenstein (Edward Norton) zieht sein Publikum in den Bann. Dem Kronprinzen Leopold (Rufus Sewell) ist der Magier allerdings ein Dorn im Auge. Er hetzt ihm Inspektor Uhl (Paul Giamatti) auf den Hals. Gerade als der Illusionist den Geist seiner heimlichen Geliebten, der kürzlich zu Tode gekommenen Herzogin Sophie (Jessica Biel), wiedererwecken will, wird er verhaftet.

20:15 Uhr, RTLzwei, Terminator: Die Erlösung, Sci-Fi-Actiondrama

Die Welt liegt in Trümmern. Unter der Führung von John Connor (Christian Bale) kämpfen die Menschen gegen die künstliche Intelligenz des Netzwerks Skynet und deren Terminatoren an. Eines Tages taucht der rätselhafte Marcus Wright (Sam Worthington) auf, der im Jahr 2003 zum Tode verurteilt wurde – danach fehlt Marcus jede Erinnerung, bis er in dieser grausamen Welt erwachte. Connor ist sich nicht sicher, ob er Marcus vertrauen kann. Als Skynet zum finalen Vernichtungsschlag ausholt, muss er sich entscheiden.

(cg/spot)