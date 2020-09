04.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Freitag

In "Camping mit Herz" (Das Erste) landet ein Schlagersänger unfreiwillig auf einem Campingplatz an der Ostsee. Der "Kriminalist" (ZDF) muss den mysteriösen Gifttod eines alten Mannes aufklären. In Sat.1 steigen die "Festspiele der Reality Stars".

20:15 Uhr, Das Erste, Camping mit Herz, Komödie

Der in die Jahre gekommene Sänger Karl-Heinz Sollheim (Christoph M. Ohrt) hat eine einfache Erfolgsformel: Immer authentisch bleiben! Dass er nach seinem einzigen Hit „Unter der Sonne“ auf eine Karriere als Schlagerstar statt auf seine geliebte Countrymusik gesetzt hat, bereut er seit langem. Um aus dem Karrieretief herauszukommen, lässt sich Kalle notgedrungen auf eine Promo-Idee seiner Managerin ein, die im Radio einen Abend mit ihm auf dem Campingplatz verlosen lässt. So landet er schließlich auf dem maroden Ostsee-Zeltplatz von Desiree (Diana Amft), die kurz vor der Pleite steht und ebenfalls auf ein Wunder hofft.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Wider das Vergessen, Krimiserie

Schumann (Christian Berkel) leistet bei einem alten Mann Erste Hilfe, der auf einer Brücke zusammengebrochen ist. Vergebens. Alles sieht nach einem natürlichen Tod aus. Doch während der Obduktion zeigt sich: Johannes Lombardi (Jens Weisser) wurde vergiftet. Der ehemalige Westberliner Bauunternehmer litt seit mehreren Jahren unter fortgeschrittener Demenz und lebte in einem Pflegeheim in der Nähe.

20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters, Show

Über zwei Millionen Steine, nervenaufreibende Challenges und hochmotivierte Bautalente: Das ist „LEGO Masters“ 2020! In vier Folgen, moderiert von Daniel Hartwich, erschaffen sechs Zweierteams spektakuläre Kreationen aus den bunten Steinen. Wer beweist unter Extrembedingungen am meisten Kreativität und technisches Know-how? Nur wer Deutschlands einzigen zertifizierten LEGO-Experten René Hoffmeister überzeugt, kann im Finale siegen.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?, Show

Zehn beliebte Reality-Stars kämpfen in kuriosen, spannenden und schrägen Spielen um den Spaß-Titel „Hellste Kerze auf der Torte“. Dabei zählen Geschick und Allgemeinwissen genauso wie Selbstironie und Schlagfertigkeit. Durch die bunte Show führen Jochen Schropp und Olivia Jones. Zu Gast sind unter anderen Gina-Lisa Lohfink, Thorsten Legat, Jürgen Milski, Matthias Mangiapane und Claudia Obert.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Fast And The Furious – Tokyo Drift, Action

Außenseiter Sean Boswell (Lucas Black) ist ein absoluter Adrenalin-Junkie und besessen von Autorennen. Diese Leidenschaft bringt ihm allerdings große Probleme mit den amerikanischen Behörden ein – ein Gefängnisaufenthalt droht. Seine Mutter schickt ihn deshalb zu seinem Vater, einem ehemaligen US-Marinesoldaten, nach Tokio. Über seinen Landsmann Twinkie lernt Sean schnell den Untergrund der japanischen Metropole kennen und wird in die Kreise der lokalen Tuning-Szene eingeführt. Dort sind illegale Drift-Rennen in engen Parkhäusern oder den verstopften Straßen Tokios absolut angesagt.

