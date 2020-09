18.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Freitag

In "Käthe und ich" (Das Erste) hilft der Psychologe Paul, einem sterbenden Vater den letzten Wunsch zu erfüllen. Vin Diesel treibt in "The Last Witch Hunter" (ProSieben) Dämonen aus und bei Sat.1 steigt das große Promiboxen.

20:15 Uhr, Das Erste, Käthe und ich: Papakind, Drama

Die zehnjährige Emma (Martha Haberland) lebt nach der Scheidung ihre Eltern mit Mutter Hannah (Anna Grisebach) auf einem Bauernhof. Mit Vater Alexander (Arndt Schwering-Sohnrey), dem sie die Schuld für die Trennung gibt, hat sie gebrochen. Selbst als er mit einem aggressiven Krebsleiden im Sterben liegt, bleibt Emma bei ihrer Ablehnung. Um Alexanders letzten Willen zu erfüllen, sollen Paul (Christoph Schechinger) und seine Therapiehündin Käthe helfen, dass Emma sich ein Herz fasst, um im Krankenhaus von ihrem Vater Abschied zu nehmen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror

Kaulder (Vin Diesel), ein unsterblicher Kämpfer und letzter Hexenjäger der Gegenwart, muss New York vor der Zerstörung retten. Im Kampf gegen eine Gruppe von fiesen Hexen und Zauberern, die im Bann einer mächtigen Hexenkönigin stehen, verbündet er sich – nicht ganz freiwillig – mit der magischen Traumwandlerin Chloe (Rose Leslie) und einem scheuen Priester (Elijah Wood). Gemeinsam gehen sie gegen das wachsende Heer der bösartigen Oberhexe vor, um diese endgültig zu besiegen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große SAT.1 Promiboxen, Show

Die On-Off-Freunde Matthias Mangiapane und Julian F.M. Stoeckel versprechen einen spannenden Kampf. Nachdem Mangiapane zuletzt bei „Promis unter Palmen“ sowohl Claudia Obert als auch Désirée Nick – beide mit Stoeckel befreundet – gegen sich aufbrachte, wird der It-Boy im Ring wohl kein Süßholz mit Mangiapane raspeln. Doch wer trainierte sich die bessere Box-Form an und macht im Fight Püriertes aus seinem Gegner?

20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters, Show

Über zwei Millionen Steine, nervenaufreibende Challenges und hochmotivierte Bautalente: Das ist „LEGO Masters“ 2020! In vier Folgen, moderiert von Daniel Hartwich, erschaffen sechs Zweierteams spektakuläre Kreationen aus den bunten Steinen. Wer beweist unter Extrembedingungen am meisten Kreativität und technisches Know-how? Nur wer Deutschlands einzigen zertifizierten LEGO-Experten René Hoffmeister überzeugt, kann im Finale siegen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Jumanji, Fantasyabenteuer

Auf einer Baustelle entdeckt der zwölfjährige Alan Parrish das Brettspiel „Jumanji“. Als er eine Fünf würfelt, wird er mit magischer Kraft in dessen Inneres gesogen. Erst 26 Jahre später wird Alan (Robin Williams) von zwei spielenden Kindern gerettet und erzählt ihnen von unglaublichen Abenteuern. Zugleich warnt er sie vor der bedrohlichen Macht des Spiels, die nur dann gebrochen werden kann, wenn es zu Ende gespielt wird. Schon der erste Zug lockt giftige Schlingpflanzen aus dem Brett.

