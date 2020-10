02.10.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Freitag

Die Gerichtsvollzieherin "Billy Kuckuck" (Das Erste) setzt sich für die Jugendliebe ihrer Mutter ein. Der "Kriminalist" (ZDF) untersucht den Mord an einem russischen Bauspekulanten. Bei RTL wird der "Deutsche Comedypreis 2020" verliehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Billy Kuckuck: Aber bitte mit Sahne!, Dramödie

Was für Billy Kuckuck (Aglaia Szyskowitz) nach Routine aussieht, endet für ihren aufbrausenden Klienten Karl Löwe (Karl Kranzkowski) dramatisch: Er landet mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Der Inhaber einer Traditionskonditorei soll einen E-Scooter im Internet gekauft und nicht bezahlt haben. Hartnäckig bleibt er dabei: Er habe den Roller weder bestellt noch erhalten. Billy sieht das anders, und diesmal will sie ganz nach Vorschrift handeln. Dass ihre Mutter (Ursela Monn) sich sehr für den Mann engagiert, wundert Billy, bis sie hinter das Geheimnis kommt: Karl war Christels Jugendliebe.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Roter Schatten, Krimiserie

Anatoli Efimov (Eduard Burza) wird tot in der Nähe des russischen Ehrenmals in Treptow gefunden. Der russische Immobilienspekulant war angeblich wegen eines diffizilen Bauvorhabens in Berlin. Schnell fällt der Verdacht auf den jungen Türken Ersun Bayram (Nicolas Fethi Türksever), der versucht hat, mit einem Bürgerbegehren das Immobilienprojekt zu verhindern. Schumann (Christian Berkel) und sein Team finden jedoch Hinweise, dass das Opfer einen persönlichen Grund hatte, nach Berlin zu kommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Deutsche Comedypreis 2020, Preisverleihung

„Der Deutsche Comedypreis 2020“ kürt Comedians und Sendungen sowohl aus dem klassischen, linearen TV als auch aus der digitalen Welt – und zeichnet erstmals den besten Comedy-Podcaster und die beste Comedy-Podcasterin sowie die beste Moderation aus. Die Preisträgerinnen und Preisträger wählt das Publikum online in neun Kategorien.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

Mit spektakulären Neuerungen startet „Ninja Warrior Germany“ erstmals aus Köln in die Jubiläumsstaffel. 8 Hindernisse müssen bezwungen werden – die 16 besten Athleten rücken ins Halbfinale vor. Einer hat am neuen Power Tower die Chance auf den Safety Pass. Mit dabei u. a. Alexander Wurm, Christian Range, Thomas Wedig, Frank Schmidpeter, Rene Poprawa, Björn Graul, Rita Benker, Lukas Kilian, Lisa Wagner. Neues Starthindernis ist der Pfeilsprung!

20:15 Uhr, RTL zwei, Die Bestimmung – Divergent, Sci-Fi-Drama

Nach einem Krieg ist Chicago vom Rest der Welt isoliert und versucht sich an einem neuen Gesellschaftssystem: Jede Person wird, je nach vorherrschender Charaktereigenschaft, einer von fünf Gruppen zugeteilt. Tris (Shailene Woodley) passt jedoch zu drei Fraktionen – damit ist sie eine „Unbestimmte“. Weil diese als gefährlich für das System gelten, muss das tapfere Mädchen von nun an um sein Leben fürchten.

(cg/spot)