TV-Tipps am Freitag

In "Daheim in den Bergen" (Das Erste) bekommt die Huber-Alm Zuwachs. Ein ehemaliger Sklave nimmt in "Django Unchained" (ProSieben) Rache an seinen Peinigern. In "Mr. & Mrs. Smith" (RTL ZWEI) führen Brad Pitt und Angelina Jolie ein mörderisches Doppelleben.

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Auf neuen Wegen, Familiendrama

Marie (Catherine Bode) und Lisa Huber (Theresa Scholze) müssen sich entscheiden, ob sie die Alm ihres tödlich verunglückten Vaters weiterführen. Um die tägliche Arbeit zu meistern, können die Schwestern jede Unterstützung gebrauchen. Wie gerufen kommt da Karl Leitners (Christoph M. Ohrt) Adoptivsohn: Der draufgängerische Tom (Moritz Bäckerling) kann zwar weder melken noch holzhacken, findet aber Gefallen am einfachen Leben auf der Alm – und auch an Mila Leitner (Nadja Sabersky), der attraktiven Tochter seines Onkels Florian (Matthi Faust).

20:15 Uhr, ProSieben, Django Unchained, Western

Broomhilda (Kerry Washington), die Ehefrau des Sklaven Django (Jamie Foxx), wurde von den Brittle-Brüdern verschleppt. Eines Tages wird Django vom Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz) unter seine Fittiche genommen. Er verspricht ihm Freiheit, wenn er ihm behilflich ist, die Bande zu finden – tot oder lebendig. Django willigt ein, nicht ahnend, dass vor ihnen ein langer Weg voller Blei und Blut liegt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Nachts im Weinberg, Krimiserie

Seit einem Laborexperiment mit Gammastrahlen verwandelt sich der Wissenschaftler Bruce Banner (Edward Norton) bei Wutanfällen in das unkontrollierbare Monster Hulk. Auf der Flucht vor dem Militär und der Suche nach einem Heilmittel lebt Banner nun unerkannt in Brasilien. Durch einen Zufall gelingt es General Ross (William Hurt), der den Hulk schon seit Jahren verfolgt, erneut Banners Spur aufzunehmen. Eine Spezialeinheit unter Leitung des Elitesoldaten Emil Blonsky (Tim Roth) soll es mit dem Hulk aufnehmen. Doch nach einem spektakulären Kampf gelingt dem grünen Monster die Flucht.

20:15 Uhr, RTL, Pocher und Papa auf Reisen, Dokusoap

Oliver Pocher: Frech, laut, provokant und immer auf Sendung – der ultimative Hans Dampf in allen Gassen! Sein Vater: Braver Buchhalter in Hannover Langenhagen. Was passiert, wenn dieses ungleiche Duo gemeinsam auf Reisen geht? Orte besucht, die Papa Pocher nur vom Hörensagen kennt? Bizarre Bräuche, seltsames Essen, fremde Sitten und mittendrin zwei Persönlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kann das gutgehen?

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Mr. & Mrs. Smith, Actionkomödie

Nach außen sind John (Brad Pitt) und Jane Smith (Angelina Jolie) ein normales Vorstadtehepaar mit einem gewöhnlichen Leben. Doch beide haben ein Geheimnis: Sie sind die gefährlichsten Auftragskiller der Welt und arbeiten für konkurrierende Organisationen. Als sie eines Tages aufeinander angesetzt werden, kommt langsam die ganze Wahrheit heraus. Ab sofort nehmen sich die beiden gegenseitig ins Visier.

(cg/spot)