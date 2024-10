Ein Zimmer für Papa, Captain Marvel, ... TV-Tipps am Freitag

"Ein Zimmer für Papa": Jonas (David Rott, M.) entdeckt eine Erwachsenen-WG als feste Anlaufstelle für getrenntlebende Elternteile. (hub/spot)

SpotOn News | 11.10.2024, 06:01 Uhr

In "Ein Zimmer für Papa" (Das Erste) strandet ein Vater in einer ungewöhnlichen Erwachsenen-WG. Die Superheldin "Captain Marvel" (ProSieben) gerät in einen intergalaktischen Krieg. In "Ein Fall für zwei" (ZDF) wird eine Frau erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Zimmer für Papa, Drama

Jonas (David Rott), ein erfolgreicher Vertriebsmanager aus Frankfurt, hat beruflich immer die besten Lösungen parat. Doch in seinem Privatleben, besonders als Vater, gibt es noch Verbesserungspotenzial. Als seine Tochter Laila (Indira Corrales Ehlers), die bei ihrer Mutter Shari (Sabrina Amali) in Hamburg lebt, mehr Zeit und Aufmerksamkeit von ihm verlangt, gerät sein Leben ins Wanken – sehr zum Missfallen seiner Freundin Kim (Adina Vetter). Jonas entdeckt in Hamburg die etwas ungewöhnliche Erwachsenen-WG "Ein Bett für Papa e. V." – ein Ort, der getrennten Elternteilen einen heimischen Rahmen bietet, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Durch die Begegnung mit der Leiterin Elke (Petra Kleinert) und den anderen Vätern beginnt Jonas, seine eigenen Fehler und Versäumnisse zu erkennen.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Captain Marvel, Action

Die Kree-Kriegerin Vers (Brie Larson) landet auf der Erde und muss sich dort dem Kampf gegen die außerirdischen Skrulls stellen. Anfangs tut sie sich schwer, doch sie verbündet sich bald mit einem jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten, Nick Fury (Samuel L. Jackson), und erkennt, dass ihre wahre Herkunft mit dem Planeten, den sie verteidigen soll, verbunden ist. Zusammen mit alten Bekannten und neuen Verbündeten begibt sie sich auf eine gefährliche Mission.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Entgleist, Krimiserie

Maja Lindach (Philippine Pachl) wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden, und ihr Ex-Freund Philipp Wessling (Adrian Topol) wird in Untersuchungshaft gesteckt. Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) übernimmt seine Verteidigung und glaubt fest an seine Unschuld. Währenddessen geht sein Freund Leo (Wanja Mues) zur Wohnung des Opfers, wo er auf den trauernden Nachbarn Gerd Mertens (André Hennicke) trifft. Dieser berichtet dem Privatdetektiv von Majas schwieriger Beziehung zu ihrer Schwägerin Katharina Lindach.

20:15 Uhr, RTL zwei, Percy Jackson – Diebe im Olymp, Fantasyabenteuer

Percy Jackson (Logan Lerman), ein gewöhnlicher Teenager, entdeckt durch einen Zufall, dass er ein Halbgott ist. Er wird beschuldigt, den mächtigen Herrscherblitz von Zeus gestohlen zu haben. Gemeinsam mit seinem Freund Grover (Brandon T. Jackson) und der mutigen Annabeth (Alexandra Daddario) macht er sich auf die Suche nach drei magischen Perlen, die ihn von den Vorwürfen entlasten könnten. Auf ihrer Reise quer durch die USA müssen sie sich zahlreichen Herausforderungen und gefährlichen Gegnern stellen.

20:15 Uhr, 3sat, Bombshell – Das Ende des Schweigens, Drama

Im Jahr 2015, kurz vor der ersten republikanischen Vorwahldebatte in den USA, ist Megyn Kelly (Charlize Theron), eine ehemalige Anwältin und Star-Moderatorin bei Fox News, im Fokus. Obwohl sie sich selbst nicht als Feministin bezeichnet, konfrontiert sie den Kandidaten Donald Trump live im Fernsehen mit seinen sexistischen Äußerungen. Daraufhin zieht Trump auf Twitter gegen Kelly her, und seine beleidigenden Kommentare setzen ihr und anderen schwer zu.