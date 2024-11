Micha denkt groß, Thor, ... TV-Tipps am Freitag

"Micha denkt groß": Jenny Winter (Natalia Rudziewicz, l.) arbeitet bei Michas (Charly Hübner) erstem Gaming-Start-up im Controlling. (hub/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 06:01 Uhr

In "Micha denkt groß" (Das Erste) mischt Charlie Hübner als Game-Designer eine Dorfgemeinschaft auf. In "Thor: Tag der Entscheidung" (ProSieben) muss der Donnergott als Gladiator kämpfen. Außerdem untersuchen die "Mordsschwestern" (ZDF) den Tod einer Ruderin.

20:15 Uhr, Das Erste, Micha denkt groß, Komödie

Ein heißer und trockener Sommer prägt das kleine Dorf Klein-Schappleben. Micha (Charly Hübner), ein Selfmade-Unternehmer und Game-Designer, kehrt aus Berlin zurück in seine Heimat in Sachsen-Anhalt. Mit im Gepäck hat er eine ambitionierte Idee: Er will aus dem heruntergekommenen Hotel seiner Eltern ein luxuriöses Wellness-Hotel für gestresste Großstädterinnen und Großstädter machen. Die Dorfbewohner sind jedoch skeptisch und stehen seinen Plänen kritisch gegenüber. Nur Michas alte Freundin Tina (Jördis Triebel) und seine Partnerin Jenny (Natalia Rudziewicz) unterstützen ihn. Doch als das Grundwasser versiegt und das Dorf ohne Wasser dasteht, erkennen die Bewohner, dass sie ihre Zukunft nur gemeinsam gestalten können.

20:15 Uhr, ProSieben, Thor: Tag der Entscheidung, Comic-Action

Thor (Chris Hemsworth) wird auf einem abgelegenen Planeten gefangen gehalten und muss dort in Gladiatorenkämpfen antreten, um die Zuschauer zu unterhalten. Dabei begegnet er einem alten Verbündeten. Gemeinsam versuchen sie, den Planeten Sakaar zu verlassen und nach Asgard zurückzukehren, um Thors machthungrige Schwester Hela (Cate Blanchett) aufzuhalten. Hela plant, Ragnarok einzuleiten und damit Asgard zu zerstören.

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache: Tödliches Training, Krimiserie

Die 17-jährige Ruderin Lily Pötter (Remy Jane Johannsen) erhält endlich die ersehnte Empfehlung für den Landeskader. Am nächsten Morgen wird sie tot aufgefunden. Könnte eine Rivalin hinter der Tat stecken? Viktoria (Lena Dörrie) und Sami (Tamer Trasoglu) richten ihren Verdacht auf Sophie Morsen (Svenja Peters), die selbst auf eine Empfehlung gehofft hatte. Währenddessen versucht Feli (Caroline Hanke) herauszufinden, wie Lilys bekannte Erdnussallergie ihr zum Verhängnis werden konnte, obwohl im Verein jeder davon wusste.

20:15 Uhr, arte, Ingo Thiel – Yvonne und der Tod, Krimi

Yvonne Gaspers (Katharina Heyer), 37 Jahre alt und alleinstehend, ist seit zehn Tagen spurlos verschwunden. Sie arbeitet als Steuerprüferin, und auch am Arbeitsplatz fragt man sich, wo sie ist. Ihre Schwester benachrichtigt schließlich die Polizei Mönchengladbach. Lee Sooyoung (Kotbong Yang) von der Vermisstenstelle übernimmt den Fall und entdeckt in Yvonnes Manteltasche überraschenderweise die Visitenkarte von Ingo Thiel (Heino Ferch). Sooyoung kontaktiert den Kollegen, der zugibt, Yvonne flüchtig zu kennen. Er habe nur ein einziges Date mit ihr gehabt, das jedoch ohne weitere Treffen geblieben sei.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: All in, Krimiserie

Bei einem Überfall auf ein illegales Poker-Spiel in einem Hotelzimmer stehen die Ermittler vor einer Herausforderung: Keines der Opfer möchte aussagen. Ina (Melanie Marschke) und ihr Team setzen alles daran, den Fall schnell zu lösen, da einer der Täter angeschossen wurde und möglicherweise in Lebensgefahr schwebt. Doch seine Verletzung könnte das geringere Übel sein, wenn die rachsüchtigen Pokerspieler ihn zuerst finden.