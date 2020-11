27.11.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Freitag

In "Ziemlich russische Freunde" (Das Erste) soll eine alte Fliegerbombe auf eigene Faust entfernt werden. Bei "Pretty in Plüsch" (Sat.1) singen Puppen-Stars mit Promis im Duett. Auf ProSieben legt sich "Hitman 47" mit genetisch veränderten Killern an.

20:15 Uhr, Das Erste, Ziemlich russische Freunde, Komödie

Bernd (Oliver Mommsen) und Daniela Weigel (Susanna Simon) haben ein Baugrundstück verkauft. Das Ehepaar Viktor (Jevgenij Sitochin) und Svetlana Galkin (Katerina Medvedeva) möchte darauf endlich ein Haus für seine ganze Familie bauen. Dem hochprozentigen Umtrunk der Weigels und Galkins folgt schon bald ein böses Erwachen: Auf dem Baugrund könnte jederzeit eine Bombe hochgehen – im wahrsten Sinne des Wortes! Um den 250-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kostenneutral zu entsorgen, macht sich Viktor selbst ans Werk und bittet Bernd um Hilfe.

20:15 Uhr, Sat.1, Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands, Show

Stimmgewaltige Puppen-Stars, stimmmutige Promi-Sänger, stimmkundige Juroren und eine strahlende Moderatorin: Michelle Hunziker präsentiert „Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands“. Sechs Plüsch-Charaktere nehmen sich jeweils eines Promis an und stellen sich als „Puppette“ der gemeinsamen Herausforderung: Welches Duett begeistert von Woche zu Woche mehr und wird am Ende von den Zuschauern zum Sieger-Duo der schrägsten Gesangsshow Deutschlands gewählt?

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Kaltblütig, Krimiserie

Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team werden in einen idyllischen Wald im Münchner Umland gerufen. Hier wurde die 17-jährige Reiterin Brit Stadler bei einem Ausritt erschossen. Ihre Freundin Rieke Berger (Greta Bohacek), die das Opfer zum Reiten begleitet hatte, ist verschwunden. Ist sie etwa von dem Schützen entführt worden? Die Spur führt zu einem nahe gelegenen Reiterhof, auf dem die beiden Mädchen ihre Freizeit verbrachten.

20:15 Uhr, ProSieben, Hitman: Agent 47, Actionthriller

Agent 47 (Rupert Friend) ist ein Auftragskiller, der gentechnisch verändert wurde, um die perfekte Killermaschine zu sein. Er ist der Höhepunkt jahrzehntelanger Forschung und seiner 46 Vorgänger – mit noch nie da gewesener Stärke, Schnelle, Ausdauer und Intelligenz ausgestattet. Sein neuester Auftrag führt ihn nach Berlin, wo er eine Frau namens Katia (Hannah Ware) eliminieren soll.

20:15 Uhr, RTLzwei, Ant-Man, Actionkomödie

Der smarte Superdieb Scott Lang (Paul Rudd) besitzt, dank eines Spezialanzugs von Dr. Henry „Hank“ Pym (Michael Douglas), die Fähigkeit auf Ameisengröße zu schrumpfen und seine Kräfte zu vervielfachen. Damit Pyms ausgefallene Technologie nicht weiter militärisch genutzt wird, beauftragt dieser den Trickbetrüger Lang, seinen skrupellosen Gegner Darren Cross (Corey Stoll) zu sabotieren und dessen Ant-Man-Spezialanzug zu entwenden. Doch Lang muss zuvor ein Superheldentraining absolvieren.

