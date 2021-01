08.01.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Freitag

Andrea Sawatzki und Christian Berkel wetteifern um das "Sportabzeichen für Anfänger" (Das Erste). "Die Chefin" (ZDF) ermittelt nach einem Mord in einer privaten Eliteschule. Bei "Catch!" (Sat.1) spielen Promis um den Titel "Deutscher Meister im Fangen".

20:15 Uhr, Das Erste, Sportabzeichen für Anfänger, Komödie

Zu den schwierigsten Disziplinen zählt es, über den eigenen Schatten zu springen. Mit dieser Weisheit glaubt Bertram Dinkler (Christian Berkel), von Beruf Keksfabrikant und alles andere als ein Sportjunkie, bewegungsfaulen Mitschülerinnen seiner Tochter Charlotte (Maja Meinhardt) auf die Sprünge helfen zu können. Seine Besserwisserei löst jedoch nicht bei den Jugendlichen, sondern der alleinerziehenden Mutter Stefanie Eckhoff (Andrea Sawatzki) einen unerwarteten Kampfgeist aus. Sie fordert Bertram heraus: Er soll nicht nur das Sportabzeichen machen – er muss auch besser abschneiden als sie.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Abgehängt, Krimiserie

Der 17-jährige Schüler Jonathan Fest wird in einem Wald in der Nähe von München tot aufgefunden. Er wurde vermutlich erstochen. Den Abend vor seiner Ermordung verbrachte er mit seiner Mitschülerin Pia (Tabea Willemsen) und gab ihr Nachhilfe. Doch wieso behauptet ein Zeuge, er hätte Jonathan zu diesem Zeitpunkt an einem ganz anderen Ort mit jemandem streiten sehen?

20:15 Uhr, Sat.1, Catch! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen, Spielshow

Größere Parcours-Aufbauten, spektakuläre Fang-Strecken: Luke Mockridge will herausfinden, ob sein Team und er bei „CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2021“ zu kriegen sind. Gegen ihn kämpfen die Teams von Jasmin Wagner, David Odonkor und Sebastian Ströbel. Wer wird sich bei der Deutschen Meisterschaft am Ende als der beste Fänger erweisen? Mit dabei sind Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce.

20:15 Uhr, RTLzwei, 2 Guns, Actionkomödie

Bobby (Denzel Washington) und Stig (Mark Wahlberg), zwei Undercover-Agenten, wollen Papi Greco (Edward James Olmos), Kopf eines Drogenkartells, das Handwerk legen. Die beiden ahnen jedoch nicht, dass der jeweils andere auch undercover ermittelt und halten sich für echte Kriminelle. Als beide die Bank ausrauben, in der Papis Geld lagern soll, finden sie dort wesentlich mehr Geld vor, als erwartet. Sie geraten in einen scheinbar ausweglosen Korruptionsskandal, aus dem sie nur lebend herauskommen, wenn sie gemeinsame Sache machen.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig, Krimiserie

Eine unbekannte Frau mit rotem Kapuzenpulli steigt zu Jan (Marco Girnth) ins Auto und bittet ihn, schnell loszufahren. Jan nimmt die Frau ein paar Straßen mit, ehe sie überstürzt das Auto verlässt. Parallel ermitteln Tom (Steffen Schroeder) und Kim (Amy Mußul) in einem Spätkauf in einem Mordfall. Zeugen berichten von einer Frau mit rotem Kapuzenpulli, die kurz nach der Tat aus dem „Späti“ geflohen sei. Hat Jan möglicherweise einer Mörderin zur Flucht verholfen?

(cg/spot)