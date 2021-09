TV-Tipps am Freitag

"Käthe und ich: Im Schatten des Vaters": Paul (Christoph Schechinger, rechts) will herausfinden welches Verhältnis Roman (Nico Ramon Kleemann) zu seiner Halbschwester Jasmina hat. (cg/spot)

17.09.2021 06:00 Uhr

Der Psychologe Paul sorgt sich in "Käthe und ich" (Das Erste) um einen schwerkranken Jugendlichen. In "Django Unchained" (ProSieben) lehnt sich ein Sklave gegen seine Unterdrücker auf. Außerdem treibt Vin Diesel in "The Last Witch Hunter" (RTLzwei) Dämonen aus.

20:15 Uhr, Das Erste, Käthe und ich: Im Schatten des Vaters, Drama

Unbeschwert sein wie andere Jugendliche, das kann Roman (Nico Ramon Kleemann) leider nicht. Seine Apathie hat, wie sich herausstellt, eine organische Ursache. Der 18-Jährige leidet unter einer lebensgefährlichen Lebererkrankung. Eine dringend benötigte Organspende, die ihm seine Halbschwester Jasmina Thomas (Anna Hausburg) anbietet, will Roman trotz seiner dramatischen Lage nicht annehmen. Verzweifelt wendet sich Jasmina an den Psychologen Paul (Christoph Schechinger). Er und seine Therapiehündin Käthe sollen Roman überzeugen, ihr Angebot anzunehmen.

20:15 Uhr, ProSieben, Django Unchained, Western

Broomhilda, die Ehefrau des Sklaven Django (Jamie Foxx), wurde von den Brittle-Brüdern verschleppt. Eines Tages wird Django vom Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz) unter seine Fittiche genommen. Er verspricht ihm Freiheit, wenn er ihm behilflich ist, die Bande zu finden – tot oder lebendig. Django willigt ein, nicht ahnend, dass vor ihnen ein langer Weg voller Blei und Blut liegt.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Notwehr, Krimiserie

Claudia Strauss (Bettina Zimmermann) wird für den Mord an einem angeblich korrupten Polizisten verhaftet. Benni (Antoine Monot, Jr.) und Leo (Wanja Mues) geben alles, um ihre Unschuld zu beweisen. Dabei bewegen sie sich in gefährlichen Kreisen. Während Leo sich undercover in den „Aquila Club“ einschleust, um Beweise für die zwielichtigen Geschäfte des Chefs Kowalski (Mike Hoffmann) zu finden, kämpft Benni bei der Staatsanwältin Lörensen für Claudia. Doch wegen der erdrückenden Beweislast sind ihr die Hände gebunden.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror

Kaulder (Vin Diesel), ein unsterblicher Kämpfer und letzter Hexenjäger der Gegenwart, muss New York vor der Zerstörung retten. Im Kampf gegen eine Gruppe von fiesen Hexen und Zauberern, die im Bann einer mächtigen Hexenkönigin stehen, verbündet er sich mit der magischen Traumwandlerin Chloe (Rose Leslie) und einem scheuen Priester (Elijah Wood). Gemeinsam gehen sie gegen das wachsende Heer der bösartigen Oberhexe vor, um diese endgültig zu besiegen.

20:15 Uhr, arte, Ein Mädchen wird vermisst, Krimi

Obwohl an Diabetes erkrankt, ist die Schülerin Nele (Moana Götze) eine ehrgeizige Synchronschwimmerin. Bis sie eines Abends, als ihre Mutter sie vom Training abholen will, spurlos verschwunden ist. Eine Sonderkommission unter Leitung von Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) nimmt die Ermittlungen auf und macht nach gut einer Woche eine schreckliche Entdeckung.