Die Beste zum Schluss, ... TV-Tipps am Freitag

"Die Beste zum Schluss": Weil Rene einen Babysitter für die Kinder braucht, nimmt Mads (Sebastian Ströbel) Eva (Franziska Wulf) mit zu einem ungewöhnlichen ersten Date. (hub/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 06:00 Uhr

In "Die Beste zum Schluss" (Das Erste) fasst ein Witwer durch eine Patchworkfamilie neuen Lebensmut. In "Wonder Woman 1984" (ProSieben) findet die Amazonenprinzessin einen magischen Kristall. Außerdem sucht die "Chefin" (ZDF) den Mörder eines Amokläufers.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Beste zum Schluss, Komödie

Der Kölner Architekt Mads (Sebastian Ströbel) führt ein einsames Leben – seine Wohnung ist ebenso leer wie sein Alltag. Seit dem Tod seiner geliebten Frau funktioniert der 44-Jährige nur noch mechanisch. Doch dann begegnet er zufällig seiner besten Jugendfreundin wieder, und alles verändert sich. Die lebenslustige Singlefrau René (Franziska Wulf) zieht kurzerhand mit ihren Kindern, der neunjährigen Lola (Thurid Charlotte Funck) und dem sechsjährigen Oscar (Thias Josef Dertinger), bei ihm ein. Plötzlich herrscht wieder Trubel in seinem Leben! Obwohl René den attraktiven, erfolgreichen Mads nicht als potenziellen Partner sieht, wächst er langsam in die Rolle eines perfekten Patchwork-Vaters hinein.

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman 1984, Actionabenteuer

Amazonenprinzessin Diana Prince (Gal Gadot), besser bekannt als Wonder Woman, vereitelt einen Raubüberfall und stößt dabei gemeinsam mit ihrer Kollegin Barbara Minerva (Kristen Wiig) auf einen geheimnisvollen Kristall unter den sichergestellten Kunstobjekten. Sie erkennen, dass der Stein eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzt. Doch bevor sie ihn genauer untersuchen können, gerät er in die Hände des skrupellosen Geschäftsmanns Maxwell Lord (Pedro Pascal), der seine Macht für eigene Zwecke missbraucht und dadurch das Gleichgewicht der Gesellschaft ins Wanken bringt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Das Leben danach, Krimiserie

Nach einem Arzttermin außerhalb der Haftanstalt wird der verurteilte Amokläufer Lennart Reinbold (Rouven Blessing) erschossen. Als 16-Jähriger hatte er mehrere Schüler an einer Münchner Schule getötet. Nun sollte er vorzeitig entlassen werden, da er sich bereit erklärt hatte, der Staatsanwaltschaft den Namen seines damaligen Waffenhändlers zu verraten. Hauptkommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) setzt alles daran, diesen auf eigene Faust ausfindig zu machen. Doch sie hält auch einen Racheakt für ein mögliches Motiv hinter dem Mord an Reinbold.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Lust auf ein Fischauge mit Maden-Topping oder vielleicht eine saftige Wasserspinne? Während den Stars im Dschungel der Appetit vergeht, beginnt für das Publikum der Spaß erst richtig! Zwölf Prominente stellen sich im australischen Urwald nervenaufreibenden Herausforderungen. Am Ende winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Doch wer wird in diesem Jahr die Krone mit nach Hause nehmen?

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Pass auf dich auf, Krimiserie

Jonna Drost (Franziska von Harsdorf) fühlt sich nachts auf dem Heimweg verfolgt und ruft das Heimwegtelefon an. Die Telefonistin versucht, sie sicher nach Hause zu lotsen, doch dann wird sie plötzlich Zeugin eines Übergriffs. Die alarmierte Polizei trifft umgehend am Tatort ein, kann jedoch weder Jonna noch den Angreifer finden. Bei der anschließenden Suche im Wald entdecken Ina (Melanie Marschke) und Moritz (Johannes Hendrik Langer) schließlich eine Leiche – doch es ist nicht Jonna Drost.