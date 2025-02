Eine mit Herz, Chefsache ESC 2025, ... TV-Tipps am Freitag

"Eine mit Herz - Familiengeheimnisse": Bauer Röschke (Werner Wölbern, r.) will sein Geld zurück und weigert sich, Billys (Aglaia Szyszkowitz) Vorschläge für eine Stundung anzuhören. (hub/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 06:00 Uhr

In "Eine mit Herz - Familiengeheimnisse" (Das Erste) hat es die Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck mit einer verzweifelten Bäuerin zu tun. RTL zeigt den ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?".

20:15 Uhr, Das Erste, Eine mit Herz – Familiengeheimnisse, Drama

Kaum hat Billy Kuckuck (Aglaia Szyszkowitz) ihre Scheidung hinter sich, wartet schon der nächste Auftrag auf sie: Landwirt Röschke (Werner Wölbern) beauftragt sie, eine ausstehende Privatkreditforderung von Tanja Pohlmann (Franziska Wulf) einzutreiben. Ihr verstorbener Ehemann hatte den Kredit für den Bau eines neuen Hofladens mit Röschke aufgenommen – allerdings ohne ihr Wissen. Für Tanja, die ohnehin überlastet ist und den verschuldeten Hof kaum halten kann, könnte die Rückzahlung den endgültigen finanziellen Ruin bedeuten.

20:15 Uhr, RTL, Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?, Castingshow

Stefan Raab, RTL und die ARD schließen sich zusammen, um Deutschlands besten Act für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel zu finden. In drei großen Live-Shows zur Primetime auf RTL wählen Stefan Raab und eine Fachjury aus verschiedenen Talenten die vielversprechendsten Kandidaten aus. Mehrere Runden mit Gesangs- und Song-Wettbewerben entscheiden, wer sich für das Finale qualifiziert. Beim abschließenden ARD-Vorentscheid liegt die Entscheidung dann in den Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die live abstimmen, wer Deutschland in Basel vertreten soll.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Fake News, Krimiserie

In München gibt es keine Pause für das Verbrechen: Noch bevor er das Präsidium erreicht, stößt Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter) auf die Leiche der Klimaforscherin Dr. Sophie Lindbach (Jenny Langner). Die Wissenschaftlerin hatte Feinde, die offenbar nicht nur bei Drohungen blieben. Auf der Plattform "Wahrheit Bayern" wurde ein Post veröffentlicht, in dem Lindbach behauptet, der CO2-Ausstoß sei nicht für die globale Erwärmung verantwortlich. Doch bald stellt sich heraus: Der Beitrag war ein Deepfake. War das eine gezielte Warnung des Täters?

Video News

20:15 Uhr, RTL zwei, The Amazing Spider-Man, Comicaction

Peter Parker (Andrew Garfield) wächst bei seinem Onkel Ben (Martin Sheen) und seiner Tante Mary (Sally Field) auf. Auch als Erwachsener beschäftigt ihn noch immer das Verschwinden seiner Eltern, als er ein kleines Kind war. Nun stößt er auf eine Spur, die Hinweise darauf gibt, was damals geschehen sein könnte. Seine Nachforschungen führen ihn zu Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), dem ehemaligen Forschungspartner seines Vaters. Doch als Peter von einer Spinne gebissen wird, nimmt sein Leben eine schicksalhafte Wendung.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Italien kann sehr kalt sein, Krimiserie

Im Palmengarten wird eine Leiche entdeckt, die den Ermittlern gleich mehrere Rätsel aufgibt. Dem Toten fehlt nicht nur ein Finger, sondern er ist zudem tiefgefroren. Schnell wird klar, dass es sich um den Zollbeamten Leonard Lübben (Sebastian Stielke) handelt, der für Kontrollen von Schwarzarbeit zuständig war. Seine letzten Momente verbrachte er offenbar im Kühlhaus des Restaurants "Il Pope". Doch der Wirt beteuert, nichts von dem Vorfall mitbekommen zu haben.