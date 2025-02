Die Chefin, Let's Dance, ... TV-Tipps am Freitag

"Die Chefin: Gefallener Engel": Das Ehepaar Pedri (Katharina Leonore Goebel, l., Conrad Ahrens, r.) hatte eine Ferienwohnung an das Mordopfer vermietet. (hub/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 06:00 Uhr

Die "Chefin" (ZDF) wird gerufen, als ein Toter in einem See auftaucht. "Let's Dance" (RTL) stimmt mit einer Kennenlernshow auf die neue Staffel ein. Außerdem sucht Ermittler Jack Reacher (ProSieben) einen Heckenschützen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Gefallener Engel, Krimiserie

Die Spuren an der Leiche im See nahe eines Bootshauses lassen Dr. Rüders (Tatja Seibt) keinen Zweifel: Ein Selbstmord ist auszuschließen. Mark Krombach wurde ermordet. In seiner Tasche findet sich eine Telefonnummer mit den Initialen M.G. – ein vielversprechender Hinweis. Als sich herausstellt, dass die Nummer Milan Graf (Anton Dreger) gehört, bekommt der Fall eine neue Dimension. Graf wurde bereits vor sechs Jahren für eine ähnliche Tat verurteilt.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance: Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow, Tanzshow

Freitag ist wieder Tanzzeit bei RTL! Auch 2025 startet die neue Staffel mit der großen Kennenlernshow, in der 14 Prominente erfahren, mit wem sie in den kommenden Wochen oder sogar Monaten trainieren und das Parkett erobern werden. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren bereits die 18. Staffel von Deutschlands beliebtester Tanzshow, während Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die prominenten Tänzer bewerten.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Action

Jack Reacher (Tom Cruise), ehemaliger Militärpolizist und hochdekorierter Veteran, soll einen Heckenschützen verhören, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat. Doch während er nach der Wahrheit sucht, wird er immer tiefer in ein Netz aus tödlichen Intrigen verstrickt.

20:15 Uhr, arte, Schrotten!, Komödie

Mirko Talhammer (Lucas Gregorowicz) kann es kaum fassen, als zwei schräge Gestalten in seinem eleganten Hamburger Versicherungsbüro auftauchen und ihn mit einer Kopfnuss an seine Herkunft erinnern: einen Schrottplatz in der Provinz. Hier zählen nicht Karriere und Anzüge, sondern Schrott, Familie – und gelegentlich eine handfeste Auseinandersetzung. Eigentlich hatte Mirko mit dieser Welt abgeschlossen, doch sein verstorbener Vater macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Er erbt den heruntergekommenen Schrottplatz – gemeinsam mit seinem Bruder Letscho (Frederick Lau).

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Hautnah, Krimiserie

Eva Siebert (Emilia von Heiseler) war überzeugt von ihrem Beruf als Sexualbegleiterin: Sie schenkte Menschen mit Beeinträchtigungen Nähe und Zärtlichkeit. Doch könnte sie einem ihrer Kunden zum Opfer gefallen sein? Am Tatort nimmt die Polizei zwei Verdächtige fest: Henkl (Holger Bülow) und Matic (Roman Schomburg). Besonders Matic, Evas eifersüchtiger Lebensgefährte, gerät in den Fokus der Ermittler. Eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung könnte Leon Spieß (Benjamin Raue) spielen, ein junger Mann mit Trisomie 21.