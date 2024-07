San Andreas, Die Eifelpraxis, ... TV-Tipps am Freitag

"San Andreas": Ray Gaines (Dwayne Johnson) setzt alles daran, seine Exfrau Emma (Carla Gugino) zu retten. (hub/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 06:01 Uhr

Dwayne Johnson sucht in "San Andreas" (ProSieben) als Rettungspilot nach seiner Tochter. Ein Patient mit mysteriösen Schwächeanfällen beschäftigt die "Eifelpraxis" (Das Erste). Außerdem muss sich Chris Pratt im Remake von "Die glorreichen Sieben" (RTL zwei) beweisen.

20:15 Uhr, ProSieben, San Andreas, Katastrophenaction

Ein verheerendes Erdbeben erschüttert Kalifornien. Es ist die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des Staates. Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) wird in die Trümmer gerufen, um nicht nur Fremde zu retten, sondern auch seine eigene Tochter Blake (Alexandra Daddario) zu finden. Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) begibt er sich auf die gefährliche Suche, bei der sie nicht nur ihr Kind retten, sondern auch ihre Ehe-Differenzen überwinden wollen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Eifelpraxis: Unter Druck, Melodram

In der Eifelpraxis sorgt der Fitnessstudio-Betreiber Maik (Vincent zur Linden) für Aufsehen, denn obwohl er topfit erscheint, leidet er unter rätselhaften Schwächeanfällen. Maik ignoriert die dramatischen Warnsignale seines Körpers und versucht, sein Supermann-Image aufrechtzuerhalten, selbst vor seiner Freundin Laura (Zoe Moore). Doch Lauras Sorge wächst und sie drängt ihn, endlich ärztliche Hilfe anzunehmen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Die glorreichen Sieben, Western

Im Amerika des 19. Jahrhunderts tyrannisiert der Schurke Mr. Bogue (Peter Sarsgaard) eine kleine Stadt, um deren Land für Goldgrabungen zu enteignen. Er schreckt auch vor Mord nicht zurück, wie Emma Cullen (Haley Bennett) erfahren muss, als ihr Ehemann getötet wird. Entschlossen, sich nicht kampflos zu ergeben, heuert sie sieben Männer an, angeführt von Chisolm (Denzel Washington). Diese "glorreichen Sieben" stellen sich Bogue und seinen Schergen in den Weg.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Abgehängt, Krimiserie

Der 17-jährige Schüler Jonathan Fest wird tot in einem Wald bei München aufgefunden, vermutlich erstochen. Am Abend vor seiner Ermordung war er mit seiner Mitschülerin Pia (Tabea Willemsen) zusammen und gab ihr Nachhilfe. Doch ein Zeuge behauptet, Jonathan zu der Zeit an einem anderen Ort gesehen zu haben, in einen heftigen Streit verwickelt. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

20:15 Uhr, Sat.1, Murmel Mania, Spielshow

In der neuen Ausgabe von "Murmel Mania" treten Prominente in einem einzigartigen Murmelspiel-Cup gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen sich auf verrückten Murmelbahnen und in unvorhersehbaren Kugelspielen behaupten. Der Promi mit dem besten Murmelgeschick und der ausgefeiltesten Taktik gewinnt das Preisgeld des Abends für seinen Publikumsblock. Wer wird am Ende als Meister der Murmelbahn gefeiert?