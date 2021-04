TV-Tipps am Freitag

"Daheim in den Bergen: Brüder": Marie (Catherine Bode) und Georg (Thomas Unger) zanken sich zwar anders als früher, aber immer noch. (cg/spot)

09.04.2021 06:00 Uhr

In "Daheim in den Bergen" (Das Erste) streiten die Leitner-Brüder weiter erbittert um ihr Erbe. Eine Putzfrau steigt in "Jupiter Ascending" (ProSieben) zur galaktischen Herrscherin auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Brüder, Familienserie

Georg Leitner (Thomas Unger) kann es kaum erwarten, sein neues Leben in die Hand zu nehmen. Am liebsten möchte er Marie Huber (Catherine Bode) überreden, mit dem gemeinsamen Baby zu ihm auf den Hof zu ziehen und eine Familie zu werden. Das ist für die selbstbewusste Bäuerin jedoch undenkbar: Sie vertraut ihm immer noch nicht – und außerdem hat Marie ihre eigene Alm! Eine noch härtere Nuss ist ausgerechnet Georgs Bruder: Florian (Matthi Faust) will verhindern, dass Georg ihn ausbezahlt und den Hof als Alleinerbe fortführt.

20:15 Uhr, ProSieben, Jupiter Ascending, Sci-Fi-Epos

Jupiter Jones (Mila Kunis) ist Putzfrau, doch das Schicksal will es anders. Als sie Eizellen spenden will, wird sie von Außerirdischen angegriffen, die ihr nach dem Leben trachten. Der genetisch produzierte Ex-Militär-Jäger Caine (Channing Tatum) kommt zu ihrer Rettung. Es stellt sich heraus, dass sie königliches Erbgut besitzt und so zur mächtigsten Familie im Universum gehört. Das bringt allerdings große Gefahren mit sich.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Unsterblich, Krimi

Als die Leiche der bekannten Sängerin Kira (Lisa Hofer) gefunden wird, finden sich Kommissar Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team inmitten der oberflächlichen Musikindustrie wieder. Dass Kira ausgerechnet im Hinterhof des Plattenlabels erschlagen wurde, bei dem sie schon seit vielen Jahren unter Vertrag stand, wirft einige Fragen auf. Ist sie dem ständig währenden Konkurrenzkampf der Branche zum Opfer gefallen?

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids, Comedyquiz

Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt Promis „nachsitzen“ und gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu „lehrreichen“, innovativen oder experimentellen Aufgaben an – körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Wer kann am Ende des Tages mit den cleveren Schülern mithalten?

20:15 Uhr, RTLzwei, R.E.D. – Älter. Härter. Besser, Actionkomödie

Frank Moses (Bruce Willis) hat sich nach vielen nervenaufreibenden und gefährlichen Dienstjahren als CIA-Elitesoldat den Eintritt in den Ruhestand mehr als verdient. Allerdings fehlen ihm schon bald der Nervenkitzel und die Abwechslung. Die bekommt er, als er eines Abends von einem Killerkommando überrascht wird. Moses hat als Rentner nichts verlernt und schaltet die Gegner gekonnt aus. Doch wer wünscht sich seinen Tod? Er macht sich auf den Weg, seine ehemaligen Teamkollegen zusammenzutrommeln.