TV-Tipps am Freitag

"Gods of Egypt": Set (Gerard Butler) verfolgt rücksichtslos seine Pläne. (cg/spot)

16.04.2021 06:00 Uhr

In "Gods of Egypt" (ProSieben) stürzt Gerard Butler das Alte Ägypten ins Chaos. "Der Alte" (ZDF) deckt das Doppelleben eines ermordeten Baulöwen auf und bei VOX macht sich Matt Damon von einer dystopischen Erde auf nach "Elysium".

20:15 Uhr, ProSieben, Gods of Egypt, Fantasy-Action

Nachdem sich Set (Gerard Butler), der Gott der Dunkelheit, des ägyptischen Throns bemächtigt hat, droht das Reich im Chaos zu versinken. Bek (Brenton Thwaites) ist einer der wenigen, der gegen den barbarischen König noch Widerstand leistet. Schließlich lässt er sich auf ein ungewöhnliches Bündnis ein: Gemeinsam mit dem mächtigen Gott Horus (Nikolaj Coster-Waldau) plant Bek, Sets Schreckensherrschaft zu beenden. Für Bek und Horus beginnt ein atemberaubender Kampf.

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen – Die Bienenkönigin, Familienserie

In der Nachbarschaft der Hubers und Leitners lebt die Bäuerin Martha (Gertrud Roll) allein auf ihrem Hof. Ihre Sorge gilt mehr der Bienenzucht als der eigenen Gesundheit. Als Marie (Catherine Bode) erfährt, dass Martha todkrank ist, kümmert sie sich intensiv um ihre mütterliche Freundin und übernimmt die Arbeit auf dem Hof. Martha hilft Marie unterdessen, sich endlich über ihre Zukunft mit Georg (Thomas Unger) und dessen Vaterrolle klar zu werden. In ihrer Abwesenheit zeigt er bei der Betreuung des kleinen Fritzi seine Qualitäten als liebevoller Papa.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Kein Entkommen, Krimi

Der ehemalige Shootingstar der Baubranche, Alex Wiegand (Tony Kainz), wird in seinem vermieteten Yogastudio tot aufgefunden. Schnell steht der Verdacht auf Raubmord im Raum. Die Ermittler gehen den Fragen nach, warum es dem Opfer mittlerweile finanziell und psychisch schlecht ging. Scheinbar kämpfte Wiegand seit der Trennung von seiner Freundin Leoni Nowak (Violetta Schurawlow) mit einem Alkoholproblem, und sein Golfplatz steht kurz vor der Pleite.

20:15 Uhr, VOX, Elysium, Sci-Fi-Action

In der Zukunft existieren zwei Klassen von Menschen: die Superreichen, die auf einer perfekten, extra für sie gebauten Raumstation namens Elysium leben, und die anderen, die unter armseligen Bedingungen auf der Erde dahinvegetieren. Als der vorbestrafte Max (Matt Damon) auf der Erde bei der Arbeit schwer verletzt wird, hilft ihm nur ein Ticket nach Elysium, dem sicheren Tod zu entkommen. Aber der Trip dorthin hat einen hohen Preis: Zum Cyborg umoperiert, soll er aus dem Gehirn eines Wirtschaftsbosses hochbrisante Daten in sein eigenes Gehirn laden.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids, Comedyquiz

Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt Promis „nachsitzen“ und gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu „lehrreichen“, innovativen oder experimentellen Aufgaben an – körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Wer kann am Ende des Tages mit den cleveren Schülern mithalten?