TV-Tipps am Freitag

"The Dark Knight Rises": Batman (Christian Bale) befürchtet die Zerstörung Gothams (cg/spot)

30.04.2021 06:00 Uhr

In "The Dark Knight Rises" (ProSieben) muss sich Batman seinem Erzfeind Bane stellen. Jennifer Aniston und Adam Sandler geben sich in "Meine erfundene Frau" (Sat.1) als Paar aus. Im ZDF ermittelt der "Alte" unter Kletterprofis.

20:15 Uhr, ProSieben, The Dark Knight Rises, Superhelden-Drama

Der skrupellose Terrorist Bane (Tom Hardy) droht Gotham in eine Stadt des Terrors und der Angst zu verwandeln. Die Polizei ist machtlos, in Gotham herrscht Anarchie. Es gibt nur eine Person, die dem Treiben Einhalt gebieten könnte: Batman (Christian Bale). Und so bleibt Bruce Wayne keine Wahl. Er muss sich als Schwarzer Rächer dem Bösen entgegenstellen. Kommt es zum Showdown zwischen Bane und Batman?

20:15 Uhr, Sat.1, Meine erfundene Frau, Komödie

Schönheitschirurg Danny (Adam Sandler) ist Single, trägt aber einen Ehering. Sein Plan: Er will mit Frauen ausgehen, ohne bei ihnen die Erwartung zu wecken, auf der Suche nach einer festen Bindung zu sein. Schließlich trifft er aber seine Traumfrau – und die entdeckt den Ring. Danny tut kurzerhand so, als ob er sich von seiner fiktiven Frau scheiden lassen wolle. Er engagiert seine Assistentin Katherine (Jennifer Aniston) und deren Kinder als seine Ex-Familie – mit fatalen Folgen.

20:15 Uhr, RTL zwei, I Am Mother, Sci-Fi

Nachdem die Erde unbewohnbar und die Menschheit ausgestorben ist, wird in einem von der Außenwelt abgeschotteten Bunker ein Mädchen (Clara Rugaard) von einem humanoiden Roboter namens „Mutter“ aufgezogen. „Mutter“ wurde entwickelt, um die Welt neu zu besiedeln. Als eines Tages eine verletzte Frau (Hilary Swank) vor der Luftschleuse des Bunkers auftaucht, beginnt das Mädchen an dem Androiden zu zweifeln. Die bloße Existenz dieser Fremden stellt ihre komplette Welt auf den Kopf: Warum wurde sie belogen? Und kann sie „Mutter“ überhaupt noch trauen?

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Freier Fall, Krimi

Am Isarufer wird die Leiche von Lisa Werner (Jochanah Mahnke) angespült. Die Ermittlungen führen Voss (Jan-Gregor Kremp), Annabell (Stephanie Stumph) und Tom (Ludwig Blochberger) in die Welt der Bergsteiger- und Kletterprofis. Lisa war mit ihrem Freund, dem Kletterer Eric Du Bois (Jonathan Müller), in den Bergen der Welt unterwegs. Dann kam er bei einem Kletterunfall tragisch zu Tode, und Lisas Leben änderte sich. Warum kehrte sie nach München zurück?

20:15 Uhr, arte, Unter Verdacht: Das Blut der Erde

Zunächst scheint es kein großer Fall: Ein Mann meldet einen Einbruch bei seinem Nachbarn. Im Vorgarten wird eine Patrone aus einer gestohlenen Polizeiwaffe gefunden, aber Toni Schiermeier (Friedrich von Thun), der Chef der Wasserwerke, behauptet, bei ihm sei nichts gestohlen worden. Lediglich die schwere Tresortür wurde fachmännisch aufgebrochen. Kriminalrätin Dr. Eva-Maria Prohacek (Senta Berger) und Hauptkommissar André Langner (Rudolf Krause) machen sich auf den Weg in das beschauliche Brunnharting. Aber schon kurz vor ihrer Ankunft im Ort stürzt den beiden eine Frau mit einem leblosen Kind in den Armen vors Auto.