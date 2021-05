TV-Tipps am Freitag

"Batman v Superman: Dawn of Justice": Bruce Wayne alias Batman (Ben Affleck, l.) rüstet sich für einen erbitterten Kampf gegen Clark Kent alias Superman (Henry Cavill) (cg/spot)

14.05.2021 06:00 Uhr

In "Batman v Superman" (ProSieben) liefern sich die beiden Helden einen Kampf der Giganten. Die "Drei von der Müllabfuhr" (Das Erste) treffen auf einen Miethai und der "Alte" (ZDF) ermittelt nach einem Doppelmord.

20:15 Uhr, ProSieben, Batman v Superman: Dawn of Justice, Fantasyaction

Tatenlos muss Batman (Ben Affleck) alias Bruce Wayne mit ansehen, wie Superman (Henry Cavill) im Duell gegen Zod ganz Metropolis verwüstet und dessen Bewohner unter den Trümmern begräbt. Getrieben von Zorn und Schmerz entwickelt Batman einen Plan, um den in seinen Augen gefühlskalten, gottgleichen Außerirdischen zu vernichten. Dabei ahnt er aber nicht, dass er nur eine Marionette des wahnsinnigen Tech-Milliardärs Lex Luthor (Jesse Eisenberg) ist, der die Superhelden gegeneinander auszuspielen versucht.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Drei von der Müllabfuhr: Operation Miethai, Komödie

Ein wilder Haufen Gerümpel auf dem Gehsteig und dazu ein herablassender Hausbesitzer – für beides haben „Käpt’n“ Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) und seine Kollegen wenig Verständnis. Als ihnen der erboste Geschäftsmann Waselitzki (Rainer Reiners) ein großes Graffiti auf einer Häuserfront zeigt, das ihn als skrupellosen Froschkönig mit Schnauzbart lächerlich macht, dämmert den Müllwerkern, wie schief der Haussegen hängt. Schon bald erfahren sie, dass Waselitzki alle Register zieht, um Wohnungen zu „entmieten“, um sie anschließend zum Wucherpreis neu zu vermieten.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Toxische Verbindung, Krimiserie

Während ihres Feierabends werden Voss (Jan-Gregor Kremp) und Dr. Sommerfeld (Christina Rainer) zu einem vermeintlichen Doppelmord an einer renommierten Professorin und ihrer Mitarbeiterin in ein Universitätslabor gerufen. Vor Ort stellen die Ermittler fest, dass Julia Berking (Julia Koch), die Mitarbeiterin, knapp mit dem Leben davongekommen ist. Als wichtige Zeugin wird sie unter Polizeischutz in ein Krankenhaus gebracht. Die ersten Indizien am Tatort deutet Tom Kupfer (Ludwig Blochberger) als Beziehungstat.

20:15 Uhr, RTL zwei, 72 Stunden – The Next Three Days, Thriller

Lara Brennan (Elizabeth Banks) erlebt einen wahren Alptraum: Sie wird des Mordes an ihrem Chef beschuldigt, von der Polizei verhaftet und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Einzig ihr Mann John (Russell Crowe) glaubt noch an ihre Unschuld. Doch alle Versuche, seine Frau mit rechtlichen Mitteln zu rehabilitieren, schlagen fehl. John jedoch ist fest entschlossen, seine Frau zurück nach Hause und zu ihrem gemeinsamen Sohn zu holen. Er sucht Rat beim einstigen Ausbrecherkönig Damon Pennington (Liam Neeson) und bereitet akribisch einen Befreiungsversuch vor. Damit Johns waghalsiger Plan jedoch gelingen kann, darf nicht einmal Lara davon erfahren.

22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Pfalz von oben, Krimi

In der Westpfalz wird ein junger, engagierter Polizist bei der Routinekontrolle eines Lkw-Fahrers erschossen. Er war einer der Mitarbeiter von Stefan Tries, dem Leiter des Polizeireviers in Zarten. Für Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die mit dem Fall betraut wird, ist Tries (Stefan Tries) kein Unbekannter: Fast 30 Jahre zuvor stand er ihr bei, als sie in Zarten einen Mordfall aufzuklären hatte. Mit ihrer Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) kehrt Lena Odenthal an den Ort zurück, an dem sie einst auf den aufstrebenden Polizisten Stefan Tries traf.