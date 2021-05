TV-Tipps am Freitag

"The First Avenger: Civil War": Captain America (Chris Evans) traut seinen Augen nicht (cg/spot)

28.05.2021 06:00 Uhr

Kommt es in "The First Avenger: Civil War" (ProSieben) zur Spaltung der Superhelden-Allianz? Der "Staatsanwalt" (ZDF) ist einem Auftragsmörder auf der Spur. Bei "Let's Dance" (RTL) steigt das große Finale.

20:15 Uhr, ProSieben, The First Avenger: Civil War, Superheldenabenteuer

Die US-Regierung beschließt nach einem misslungenen Einsatz in Lagos, die Avengers stärker zu kontrollieren und gründet ein Gremium, das dafür sorgen soll, dass sie nur noch auf Anweisung operieren dürfen. „Iron Man“ Tony Stark (Robert Downey Jr.) befürwortet den Plan, Steve Rogers (Chris Evans) alias „Captain America“ ist gänzlich dagegen. Die Spaltung der Superhelden-Allianz scheint daraufhin nicht mehr aufzuhalten.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Rätselhafter Überfall, Krimiserie

Hotelgast Oliver Merez (Philippe Brenninkmeyer) wird in einem Golfhotel im Taunus überfallen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kommt zu Hilfe und wird ermordet. Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) ermittelt. Der Täter ist ein Auftragskiller. Die Hauptkommissare Kerstin Klar (Fiona Coors) und Christian Schubert (Simon Eckert) gehen der Frage nach, wer den Mord in Auftrag gegeben haben könnte. Bernd Reuther entdeckt einen Zusammenhang mit einem anderen Fall, der gerade bei Gericht verhandelt wird.

20:15 Uhr, RTL, Let’s Dance – Das große Finale, Tanzshow

Im Finale müssen die verbliebenen drei Paare insgesamt drei Tänze performen, darunter einen ‚Freestyle‘ – eine zu einer selbst gewählten Musik entworfene Choreographie, die sich nicht an strikte Regeln halten muss, sondern möglichst spektakulär und unterhaltsam sein sollte. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren, die dann noch einmal ihren Lieblingstanz präsentieren.

20:15 Uhr, Das Erste, Reiterhof Wildenstein: Jacomo und der Wolf, Familienserie

Rike (Klara Deutschmann) macht bei einem Ausritt eine unerwartete Begegnung: Für einen Moment taucht ein Wolf auf – und sorgt dafür, dass ihre unerfahrene Reitschülerin Sabine (Patricia Aulitzky) abgeworfen wird. Rikes besonderes Verständnis lässt sie jedoch nicht an dem Pferd zweifeln. Sie weiß: Die sensiblen Tiere spiegeln die Gefühle der Menschen wider und reagieren unkontrolliert, wenn ihnen das Vertrauen fehlt. Ebenso wenig trifft Rike ein vorschnelles Urteil, als Sabines Mann Kaspar (Michael A. Grimm) auf seinem Hof gleich mehrere gerissene Schafe findet. Natürlich fällt der Verdacht auf den zugewanderten Wolf und etwaige Artgenossen!

22:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Und vergib uns unsere Schuld, Krimi

Tim Haffling (Sebastian Griegel), der wegen der Ermordung der 16-jährigen Miriam seit fast zehn Jahren eine lebenslange Haftstrafe absaß, hat in seiner Zelle Selbstmord begangen. Nun taucht plötzlich Jens Baumann (Karl Markovics) bei Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) auf und bekennt sich zu der Tat, für die Haffling einsaß. Hanns von Meuffels führte damals die polizeilichen Ermittlungen. Und auch, wenn die Leiche des jungen Mädchens nie gefunden wurde, sprachen alle Indizien für Hafflings Schuld.