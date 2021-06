TV-Tipps am Freitag

"Kin": Eli (Miles Truitt, r.) uns sein Bruder Jimmy (Jack Reynor) stecken in Schwierigkeiten. (cg/spot)

04.06.2021 06:00 Uhr

In "Kin" (RTLzwei) findet der Junge Eli eine außerirdische High-Tech-Waffe. Bei "Let's Dance" (RTL) steigt die große Profi-Challenge. Außerdem ermittelt der "Staatsanwalt" (ZDF) nach einem Chlorgas-Mord.

20:15 Uhr, RTLzwei, Kin, Sci-Fi-Thriller

Der junge Eli (Myles Truitt) wächst nach dem Tod seiner Mutter bei seinem Vater Hal (Dennis Quaid) auf. Auf einem seiner Streifzüge durch ein verlassenes Fabrikgebäude findet Eli einen mysteriösen Gegenstand, der nicht von dieser Welt zu sein scheint. Zunächst hält er seinen Fund geheim, doch als sein frisch aus dem Gefängnis entlassener älterer Bruder Jimmy (Jack Reynor) vor dem Gangsterboss Taylor (James Franco) bedroht wird, benutzt Eli den Apparat, der sich als futuristische Hightech-Waffe erweist. Dabei ahnt er nicht, dass sie dadurch erst recht zu Gejagten werden. Plötzlich sind nicht nur Gangster und die Polizei hinter ihnen her, sondern auch außerirdische Soldaten.

20:15 Uhr, RTL, Let’s Dance – Die große Profi-Challenge, Tanzshow

Parkett frei für die Profitänzer von „Let’s Dance„: Nach dem großen Finale wird weiter getanzt. Die „Let’s Dance“-Profis bekommen die Bühne für sich und präsentieren ihr ganzes sportliches und kreatives Können. Wer denkt sich die spektakulärste Performance aus? Die Zuschauer entscheiden per Telefon-Voting über den Sieger. Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González beurteilen. Daniel Hartwich führt mit Victoria Swarovski durch die Live-Show.

20:15 Uhr, Das Erste, Reiterhof Wildenstein: Sprung ins Leben, Familienfilm

Reiterhofchefin Rike (Klara Deutschmann) und ihre Auszubildende Tabea (Nele Trebs) entdecken ein zurückgelassenes Pferd im nahegelegenen Wald. Der wunderschöne Hengst befindet sich jedoch in einem kritischen Gesundheitszustand und liegt mit Krämpfen auf dem Boden. Durch die Rettungsaktion bekommt die vorbestrafte Tabea, deren Arbeit auf Wildenstein ein Teil gerichtlicher Bewährungsauflagen ist, ernste Probleme. Denn Tabea verpasst dadurch – nicht zum ersten Mal – eine Unterrichtsstunde in der Berufsschule.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Sauberer Tod, Krimiserie

Ein heimtückischer Chlorgas-Mord an einem Gebäudereiniger ruft Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) auf den Plan. Bei der Durchsuchung der Opfer-Wohnung wird Kommissar Schubert angegriffen. Was hatte der Angreifer Reimund Bär in der Wohnung des Toten zu suchen? Die Ermittlungen ergeben, dass sich der Gebäudereiniger Lars Brinkmann (Dominik Klingberg) mit einer eigenen Firma selbständig machen wollte. Dabei schreckte er vor nichts zurück. Und hatte viele Feinde.

20:15 Uhr, ProSieben, Edge of Tomorrow, Sci-Fi-Action

Die Mimic-Aliens haben große Teile von Europa erobert und die dort lebende Bevölkerung dabei kaltblütig ermordet. Sie werden von einem Omega-Mimic geführt, welches die Fähigkeit besitzt, die Zeit um etwa einen Tag zurückzustellen. Auch wenn sich das weltweite Militär zur United Defense Force zusammengeschlossen hat, haben sie kaum eine Chance im Kampf gegen die Aliens. Kann Bill Cage (Tom Cruise) dies ändern?