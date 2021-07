TV-Tipps am Freitag

"In Wahrheit: Still ruht der See": In Judith Mohns (Christina Hecke) Heimatdorf wurde die Leiche eines Jugendlichen gefunden. (cg/spot)

02.07.2021 06:01 Uhr

In "In Wahrheit: Still ruht der See" (arte) gibt ein ertrunkener Teenager Rätsel auf. Hugh Jackman muss als "Wolverine" (ProSieben) seinem Erzfeind gegenübertreten. "Die ultimative Chart Show" (RTL) widmet sich den erfolgreichsten Songs der 90er.

20:15 Uhr, arte, In Wahrheit: Still ruht der See, Krimi

Kathrin Brandmann (Bernadette Heerwagen) macht in einem See nahe ihrer Wohnsiedlung einen grausamen Fund: die Leiche ihres Sohns Marlon. Bald ist klar, dass der Jugendliche nicht einfach ertrunken ist. Ein besonders schwieriger Fall für Hauptkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) und ihren Kollegen Freddy Breyer (Robin Sondermann). Denn das Opfer stammt aus derselben Arbeitersiedlung, in der auch Judith aufwuchs. Als Polizistin wird sie von ihren ehemaligen Nachbarn gemieden – keine gute Ausgangslage für die Ermittlungen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wolverine: Weg des Kriegers, Superhelden-Film

Logan alias Wolverine (Hugh Jackman) macht es sich in Japan zur Aufgabe, das Leben von Mariko (Tao Okamoto) zu schützen, die von der japanischen Mafia gejagt wird. Doch plötzlich verliert Logan aus unbekannten Gründen die Fähigkeit, sich selbst zu heilen, und muss trotzdem seinem Erzfeind, dem Silver Samurai, entgegentreten.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Songs der 90er, Musikshow

Die 90er waren ein knallbuntes Jahrzehnt: Zu „Eurodance“ wurde in den Clubs getanzt, bei Stadionkonzerten die Feuerzeuge geschwenkt und zu „Grunge“ die langen Haare geschüttelt. Pop-Songs begeisterten ebenso wie kerniger Rock, coole Disco-Hits oder majestätische Box-Hymnen. Oliver Geissen widmet sich in einer neuen „Chart Show“ mit seinen Talk-Gästen DJ Bobo, Alex Christensen, Jasmin Wagner und Manuela Wisbeck den erfolgreichsten Songs der 90er.

20:15 Uhr, RTL zwei, Hitch – Der Date Doktor, Komödie

Alex Hitchens (Will Smith) ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Als „Date Doktor“ berät er Männer, die eine Frau erobern wollen und hilft ihnen dabei geschickt, ein erstes Date zu verabreden. Einer seiner Klienten, Albert (Kevin James), scheint ein aussichtsloser Fall zu sein. Der schüchterne Steuerberater hat sich in die reiche und attraktive Allegra (Amber Valletta) verliebt, der die Männer in Scharen zu Füßen liegen. Alex gibt alles, um die beiden unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen. Hitch selbst hat ein Auge auf die Klatschreporterin Sara Melas (Eva Mendes) geworfen.

22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Ein Tag wie jeder andere, Krimi

Der Tag in Bayreuth beginnt wie jeder andere. Doch dann geschieht ein Mord. Ein Bayreuther Anwalt erschießt im laufenden Prozess einen Richter. Kurz vor der Tat schaut er auf die Uhr und wartet die volle Stunde ab. Dann flüchtet er. Exakt eine Stunde später stirbt eine Universitätsmitarbeiterin. Wieder ist Anwalt Peters (Thorsten Merten) der Täter. Können Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Manzel) den Täter stoppen, bevor es ein drittes Opfer geben wird?