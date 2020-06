TV-Tipps am Freitag

Christian Bale lehnt sich in "Exodus" (ProSieben) als Moses gegen den Pharao Ramses auf. In "Daheim in den Bergen" (Das Erste) geschieht eine Familientragödie. Bei RTL ZWEI sucht Matt Damon als Jason Bourne nach seiner wahren Identität.

20:15 Uhr, ProSieben, Exodus: Götter und Könige, Bibelepos

Im 13. Jahrhundert v. Chr. lässt der Pharao Sethos I. (John Turturro) alle Israeliten in Ägypten versklaven und ihre männlichen Nachkommen im Nil ertränken. Nur ein Junge überlebt – Mose (Christian Bale). Er wächst zusammen mit dem Kronprinzen Ramses (Joel Edgerton) im Palast auf. Als dieser erfährt, dass Mose in Wahrheit ein Israelit und kein ägyptischer Prinz ist, schickt er ihn ins Exil. Wider Erwarten überlebt Moses die Flucht in die Wüste, er findet in einer Oase sogar eine neue Heimat. Doch dann erhält er von Gott den Auftrag, die Hebräer aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien.

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Väter, Familiendrama

Hausgeburt auf der Alm: Marie Huber (Catherine Bode) bekommt ihr Kind und Georg Leitner (Thomas Unger) ist bei der Entbindung dabei. In diesem Glücksmoment sagt sie ihm endlich, dass er der Vater ist und lässt ihn sogar den Namen auswählen. Gibt es eine bessere Gelegenheit für die früheren Erzfeinde, nun endlich ein „richtiges“ Paar zu werden? Die kleine Fritzi im Arm, erhalten die jungen Eltern jedoch eine schreckliche Nachricht: Ihre Väter, Sebastian (Walter Sittler) und Lorenz (Max Herbrechter), sind mit dem Auto tödlich verunglückt.

20:15 Uhr, arte, Das Leben meiner Tochter, Drama

Nach dem plötzlichen Herzstillstand ihrer achtjährigen Tochter Jana stehen Micha (Christoph Bach) und Natalie (Alwara Höfels) vor einem moralischen Dilemma. Zwar hat Jana überlebt, doch jetzt braucht sie ein Spenderherz. Und aus den statistischen acht Monaten auf der Organspende-Warteliste wird schnell ein ganzes Jahr. Mit jedem weiteren Tag, an dem Jana an eine Herzmaschine angeschlossen ist, sinken ihre Überlebenschancen. Eine Situation, die vor allem für Micha kaum noch auszuhalten ist. Könnte der illegale Kauf eines Herzens ein Ausweg sein?

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Die Bourne Identität, Agententhriller

Ein Unbekannter (Matt Damon) wird schwer verletzt mitten im Meer von einem Fischerboot entdeckt. Er kann sich weder an seinen Namen noch an seine Vergangenheit erinnern. Als unter seiner Haut ein Implantat mit einer Schweizer Bankkontonummer gefunden wird, macht er sich auf den Weg nach Zürich. Dort findet er heraus, dass er unter dem Namen Jason Bourne als Agent im Staatsdienst sowie als Auftragskiller tätig gewesen sein muss.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Taunushexe, Krimiserie

Der Fall der ermordeten Bäuerin Monika Bender führt Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) und seine Hauptkommissare Kerstin Klar (Fiona Coors) und Christian Schubert (Simon Eckert) in ein Dorf im Taunus. Die Familie der Toten hat schon einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen – eine Nachbarin ist überzeugt, Familie Bender sei verflucht. Reuther hingegen begibt sich auf die Suche nach Fakten und Indizien, um den Täter schließlich zu stellen.

(cg/spot)