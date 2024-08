Robin Hood, Jenseits der Spree, ... TV-Tipps am Freitag

"Robin Hood": Robin Hood (Taron Egerton) ruft zum Widerstand gegen den Sheriff von Nottingham auf. (hub/spot)

SpotOn News | 02.08.2024, 06:51 Uhr

Taron Egerton kämpft als "Robin Hood" (ProSieben) für das unterdrückte Volk. In "Jenseits der Spree: Blutsbande" (ZDF) wird ein Toter aus der Spree geborgen. RTL zeigt die Show "40 Jahre RTL Comedy" mit vielen prominenten Gästen.

20:15 Uhr, ProSieben, Robin Hood, Abenteuer

Lord Robin von Loxley (Taron Egerton) hält die Schrecken der Kreuzzüge nicht mehr aus und greift ein, als eine Gruppe Kriegsgefangener hingerichtet werden soll. Dabei gelingt es John (Jamie Foxx), dem Vater eines ermordeten Jungen, zu entkommen. Zurück in Nottingham, sieht Robin das Unrechtsregime, das der Sheriff inzwischen etabliert hat. Mit John als Mentor beschließt der junge Rebell, für das unterdrückte Volk zu kämpfen.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Blutsbande, Krimi

Ein Mann wird tot in der Spree gefunden, betäubt, erschlagen und ins Wasser geworfen. Er arbeitete in einer Spedition und hatte dort seine Liebe gefunden. Hat er auch dort seinen Mörder getroffen? In ihrer Verzweiflung wendet sich Dezernatsleiterin Katharina Koblinski (Elisabeth Baulitz) an den ehemaligen Kriminalhauptkommissar Robert Heffler (Jürgen Vogel). Der alleinerziehende Vater hat sich wegen seiner drei Töchter eigentlich als Disponent im Innendienst eingerichtet. Aufgrund von Personalmangel bittet sie ihn, die neue Kriminalhauptkommissarin Kay Freund (Seyneb Saleh) zu unterstützen. Widerwillig stimmt er zu, ohne dass seine Töchter davon wissen.

20:15 Uhr, RTL, 40 Jahre RTL Comedy, Show

Wenn der Toast auf 40 Jahre RTL mit den Worten "Kennste, kennste?!" beginnt und auf "Ja, sicha!" endet, sind die besten Comedians und Comediennes Deutschlands nicht weit. Oliver Geissen lädt zur lustigsten Geburtstagsparty des Jahres ein, mit Gästen wie Ilka Bessin, Chris Tall, Mario Barth und vielen mehr. Bei diesem Gala-Abend feiert der Sender die Comedy und blickt auf die letzten 40 Jahre zurück. Gespräche und Spiele vervollständigen den unterhaltsamen Abend.

20:15 Uhr, arte, Mord im Mittsommer: Im Eifer des Gefechts, Krimi

Eine Gruppe Jugendlicher fährt mit dem Boot zur Insel Sandhamn, um den längsten Tag des Jahres zu feiern. Als die Mittsommernacht endet, wird der Jugendliche Victor tot aufgefunden. Vera (Saga Samuelsson), die wieder bei ihrem Vater Jonas (Stefan Gödicke) im Haus neben Nora (Alexandra Rapaport) wohnt, ist ebenfalls zu einer Mittsommerparty gegangen und nicht zurückgekehrt. Jonas befürchtet das Schlimmste und bittet die Polizisten Thomas Andreasson (Jakob Cedergren) und Mia Holmgren (Sandra Andreis), nach seiner Tochter zu suchen. Im Laufe der Ermittlungen zeigt sich, dass Victor einen Tag vor seinem Tod Streit mit einem Drogendealer hatte.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Heimsuchung, Krimi

Der Außendienstmitarbeiter Ricky (Martin Baden) verschwindet aus einem Heim für Wohnungslose, in dem er seit kurzem mit seiner Frau Kira (Bettina Burchard) und Tochter Elin (Elisabeth Wilhelm) lebt. Das Team erfährt, dass Ricky die Zwangsräumung aus ihrer alten Wohnung nicht akzeptieren wollte. Anscheinend hat er herausgefunden, dass die Vermieterin Yvonne Zeisig (Katharina Zapatka) illegale Methoden eingesetzt hat, um die Familie loszuwerden.