Ich will mein Glück zurück, ... TV-Tipps am Freitag

"Ich will mein Glück zurück": Ulla (Michaela May, 3. v. r.) ist entsetzt über das Geständnis ihres Mannes Paul. (hub/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 06:00 Uhr

In "Ich will mein Glück zurück" (Das Erste) trotzen zwei befreundete Paare dem Altwerden auf ihre ganz eigene Art. Dem Staatsanwalt (ZDF) bereitet eine falsche Zeugenaussage Probleme und in "Mission: Impossible - Fallout" (ProSieben) muss Tom Cruise eine nukleare Katastrophe verhindern.

20:15 Uhr, Das Erste, Ich will mein Glück zurück, Komödie

Die pensionierte Lehrerin Ulla (Michaela May) feiert mit ihrem Mann Paul (Helmut Zierl) ihre goldene Hochzeit. Selbstverständlich ist ihre langjährige Freundin Rita (Angela Roy), die ebenfalls seit fünfzig Jahren mit Robert (Ernst Stötzner) verheiratet ist, auf dem Partyschiff "Alte Liebe" dabei. Doch Ullas romantischer Vorschlag, gemeinsam das Eheversprechen zu erneuern, geht nach hinten los: Paul gesteht vor allen Gästen, dass er sich in Rita verliebt hat! Nach diesem peinlichen Moment müssen Ulla und Paul die schmerzhaften Konsequenzen tragen. Obwohl Ulla eine Affäre verzeihen könnte, sieht Paul seine Zukunft mit Ritas Freundin!

Video News

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Flussfahrt in den Tod, Krimiserie

Ralf Krug (Matthias van den Berg), ein Ingenieur auf einem Fahrgastschiff, wird kurz vor seiner Verurteilung wegen des Mordes an Reederei-Inhaberin Diana Schroth (Dagmar Operskalski) freigesprochen. Kurz darauf wird auch Martin Schroth (Stefan Franz) ermordet. Krug kommt wieder frei, weil die Buchhalterin Simone Christ (Joy Maria Bai) in ihrer Aussage gelogen hatte. Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold), Hauptkommissarin Schröder (Anika Baumann) und Oberkommissar Witte (Jannik Mioducki) müssen den alten Fall neu aufrollen und gleichzeitig den neuen Mordfall lösen.

20:15 Uhr, ProSieben, Mission: Impossible – Fallout, Action

Die Apostel, eine verbliebene Gruppe von Anhängern des Bösewichts Solomon Lane (Sean Harris), planen unter der Leitung eines Fundamentalisten namens John Lark (Henry Cavill), bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Der Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenreiche Entscheidung geht die Mission schief, und die Terrorgruppe kommt in den Besitz des radioaktiven Materials.

20:15 Uhr, arte, Schweigend steht der Wald, Thriller

Die Studentin Anja (Henriette Confurius) macht gegen Ende der 1990er Jahre ein Praktikum beim Forstamt Neustadt in der Oberpfalz. Als sie ein Kind war, verbrachte Anja in dieser Gegend einen Urlaub mit ihren Eltern. Ihr Vater verschwand damals ohne jede Spur im Wald. Jetzt beginnt sie, Nachforschungen anzustellen, doch die Dorfbewohner reagieren darauf zunehmend feindseliger.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Elfenkönigin, Krimiserie

Freudestrahlend feiert Ellas (Anna Schönberg) Mutter Heidi (Henriette Gonnermann) ihren Geburtstag als "Elfenkönigin", bis sie plötzlich während der Feier stirbt. Es wird festgestellt, dass sie vergiftet wurde. Der Verdacht fällt auf Ellas Schwester Mona (Jule Gartzke), die hoch verschuldet ist und auf ein ertragreiches Erbe spekuliert haben könnte. Doch als Janina (Sithembile Menck), die Leiterin der Elfen-Gruppe, ebenfalls vergiftet wird und in Lebensgefahr schwebt, vermutet Ina und ihr Team den Mörder im Umfeld der Elfen.