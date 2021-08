TV-Tipps am Freitag

"Promi Big Brother": Im Finale stehen Uwe Abel, Melanie Müller, Papis Loveday und Danny Liedtke (v.l.) (cg/spot)

27.08.2021 06:00 Uhr

Am Freitag steigt das große Finale von "Promi Big Brother" (Sat.1). Im Ersten ist die Kuh "Gloria" der Mittelpunkt eines Erbschaftsstreits zweier Geschwister und ein Schlangenbiss beschäftigt die Ermittler in "Ein Fall für zwei" (ZDF).

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Reality-Show

Ein kleiner Schritt für einen Promi, ein großer Schritt für Big Brother. Für das Reality-Event mussten sich die Promis in diesem Jahr auf eine Reise begeben, die vor ihnen noch kein anderer Kandidat angetreten hat: Es ging ins Weltall. Am Freitag steigt nun das Finale der aktuellen Staffel, in dem vier Kandidaten auf den Sieg hoffen. Mit dabei sind Melanie Müller, Uwe Abel, Papis Loveday und Danny Liedtke. Marlene Lufen und Jochen Schropp werden die Show wieder live moderieren.

20:15 Uhr, Das Erste, Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester, Komödie

Bis auf eine lose Affäre mit dem herumreisenden Futtervertreter Gerd (Max Hopp) besteht das Leben der Brandenburger Bäuerin Jutta (Dagmar Manzel) nur aus Arbeit – und ihrer Kuh Gloria. Gloria ist eine Prachtkuh, die schönste in ganz Brandenburg. Nun soll sie Miss Germany werden, plant Jutta. Für Jutta ist Gloria Dreh- und Angelpunkt ihrer kleinen Welt, für ihren Bruder Thomas (Axel Prahl), der nach dem Tod des Vaters überraschend zu Besuch kommt, ist diese Hingabe höchst irritierend.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Die falsche Schlange, Krimi

Maximilian Dreiser (Stephan Weber) wird scheinbar im Streit mit seiner Frau Emilia lebensgefährlich verletzt. Emilia (Anne Schäfer), die ein Kind von Max erwartet, kommt in U-Haft – doch Benni (Antoine Monot, Jr.) glaubt an ihre Unschuld. Während Max im Koma liegt, stellt sich heraus, dass ihn eine Giftschlange gebissen hat. Die Zeit rennt, die richtige Schlange und damit auch das richtige Gegengift zu finden. Leo (Wanja Mues) und Benni suchen Hilfe im Zoo – im Gegenzug nimmt Benni einen tierischen Mitbewohner auf.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1, Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.

20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters, Show

Wenn Könner aus Millionen bunter Steine echte Kunstwerke zaubern, werden wieder „LEGO Masters“ gekürt. In der neuen Staffel der Familienshow lässt Daniel Hartwich talentierte Teams in anspruchsvollen Challenges gegeneinander antreten. Deutschlands einziger zertifizierter LEGO-Experte Rene Hoffmeister bewertet die Bauwerke und wird dabei erstmals von der leitenden LEGO-Designerin Elisabeth Kahl-Backes unterstützt.