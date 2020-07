Freitag, 24. Juli 2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Freitag

Als einzige männliche Hebamme an seiner Klinik hat es Toni Reisinger (Das Erste) nicht immer einfach. Matthew McConaughey wagt in "Interstellar" (ProSieben) eine Reise ins All. In der Jubiläumsausgabe der "Chart Show" verrät Oliver Geissen den absoluten Lieblingshit der Deutschen.

20:15 Uhr, Das Erste, Toni, männlich, Hebamme – Allein unter Frauen, Komödie

Toni (Leo Reisinger) ist ein Naturtalent als Entbindungspfleger und liebt seinen Job über alles. Leider hat er es als männliche Hebamme nicht immer einfach. Als der 39-Jährige seinen Job im Krankenhaus verliert, bleibt ihm keine Wahl: Toni muss sich selbstständig machen. Eigentlich erscheint das Angebot der jungen Frauenärztin Luise (Wolke Hegenbarth), ihn in ihre neue Praxis reinzunehmen, wie für Toni gemacht. Gäbe es da nicht einen Haken, von dem Luise nichts weiß: Ausgerechnet sie ist der Grund, dass Tonis Noch-Ehefrau Hanna (Kathrin von Steinburg) ihn vor die Tür gesetzt hat!

20:15 Uhr, ProSieben, Interstellar, Science Fiction

Eine globale Nahrungsknappheit bedroht die menschliche Spezies. Hoffnung verspricht lediglich ein geheimes Projekt der US-Regierung: in einem anderen Sternensystem soll nach bewohnbaren Planeten gesucht werden. Professor Brand (Michael Caine) ist dafür sogar bereit, seine eigene Tochter Amelia (Anne Hathaway) auf eine gefährliche Weltraummission zu schicken. Mithilfe eines Wurmlochs soll sich ein Forschungsteam schnell im Weltall fortbewegen können, allerdings weiß niemand genau, was auf der anderen Seite auf sie wartet.

20:15 Uhr, RTL, Die 150. Chart Show – Die große Jubiläumsshow: Deutschland wählt die Nummer 1!, Show

Partytime und Happy Birthday! Deutschlands erfolgreichste Musikshow feiert mit einer großen Jubiläumsshow die 150. Folge. 2003 ging die „Mutter aller Ranking-Shows“ erstmals auf Sendung. Die Geburtstagsshow widmet sich den beliebtesten Hits der Deutschen, die per Zuschauer-Abstimmung ermittelt wurden. Was ist der absolute Lieblings-Hit der Deutschen? Oliver Geissen lüftet das Geheimnis und blickt auf die ultimativen „Chart Show“-Highlights zurück.

20:15 Uhr, RTLzwei, Fantastic Four – Rise of the Silver Surfer, Superheldenaction

Ihr Erzfeind Dr. Doom hat gerade erst sein Leben ausgehaucht, da wartet ein anderes Abenteuer auf die Superhelden: Reed (Ioan Gruffudd) alias Fantastic und Susan (Jessica Alba), das unsichtbare Mädchen, geben sich das Jawort vor dem Traualtar! Aber noch während der Zeremonie rast ein Komet auf die Erde zu und verwüstet alles. Johnny (Chris Evans), die menschliche Fackel, und Ben (Michael Chiklis), das Ding, finden eine erste Spur – der Silver Surfer (Doug Jones) ist in die Sache verwickelt. Und dann scheint auch noch Dr. Doom aufzuerstehen.

21:00 Uhr, ONE, Eine harte Tour, Tragikomödie

Der langjährige Freundeskreis von Clemens (Benjamin Sadler) und Corinna (Juliane Köhler) bemüht sich seit deren Scheidung, das Miteinander in einem äußerst heiklen Balanceakt aufrecht zu halten. Bis Clemens plötzlich stirbt. Die Clique beschließt, eine von Clemens vor seinem Tod gemeinsam geplante Wanderung zu gehen und in der Gipfelkapelle zum Gedenken ein Foto von ihm aufzuhängen. Doch wer soll mit? Die Exfrau? Oder seine neue, deutlich jüngere Partnerin? Und wer bestimmt eigentlich, wer gefragt werden soll?

(cg/spot)