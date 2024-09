Kanzlei Liebling Kreuzberg, ... TV-Tipps am Freitag

"Kanzlei Liebling Kreuzberg": Dr. Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide, l.) soll Lisa (Luise von Finckh) den Einstieg in die Kanzlei erleichtern. (hub/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 06:00 Uhr

In "Kanzlei Liebling Kreuzberg" (Das Erste) tritt die junge Anwältin Lisa in die Fußstapfen ihres verstorbenen Opas. Agent Eggsy trifft in "Kingsman: The Golden Circle" (Sat.1) auf eine Drogenbaronin. In "Ein Fall für zwei" (ZDF) wird ein Start-up-Gründer vergiftet.

20:15 Uhr, Das Erste, Kanzlei Liebling Kreuzberg, Krimi

Das angesagte Kreuzberg hat sich seit den Tagen des legendären Anwalts Liebling gewandelt und ist längst nicht mehr der ursprüngliche Berliner Bezirk. Auch die liebenswürdig-chaotische Kanzlei hat sich in den letzten 18 Jahren verändert: Dr. Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide), die ehemalige Partnerin des großzügigen Gründers, fokussiert sich heute auf lukrative Wirtschaftsmandate. Doch als Lieblingsenkelin Lisa (Luise von Finckh) plötzlich auftaucht und Teil der Kanzlei werden will, reagiert Talia wenig erfreut. Ihr erster Fall bringt gleich Konflikte mit sich: Lisa verteidigt einen älteren Herrn (Winfried Glatzeder), der sich gegen ein Hausverbot in seinem Stammlokal wehrt, das er selbst mitverursacht hat. Mit einem pragmatischen Ansatz, der ihrem Großvater gefallen hätte, einigt sie sich mit der Cafébesitzerin Mai (Nhung Hong) auf einen Kompromiss.

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Golden Circle, Actionkomödie

Eggsy Unwin (Taron Egerton) tritt in die großen Fußstapfen seines verstorbenen Mentors Harry Hart (Colin Firth). Als neuer Agent Galahad bei den Kingsmen muss er sich einer neuen Bedrohung stellen: Die Drogenbaronin Poppy Adams (Julianne Moore) plant eine Anschlagsserie, um die Kingsmen-Agenten zu eliminieren.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Die letzte Lieferung, Krimiserie

Cem Bölcke (Sjad Mijthab), ein erfolgreicher Gründer eines Fahrrad-Lieferdienstes für Essen, wird eines Tages mit einer Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Schnell fällt der Verdacht auf den Fahrradkurier Felix Glauberger (Theo Trebs), der kurz zuvor nach einem Streit mit Cem seinen Job verlor. War es ein Racheakt? Anwalt Benjamin Hornberg (Antoine Monot) übernimmt die Verteidigung von Felix.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands, Show

Die beliebte Dog-Show geht in die vierte Runde und verspricht erneut viel Spaß zur Primetime am Freitagabend. In fünf neuen Episoden müssen die Hunde und ihre Besitzerinnen sowie Besitzer anspruchsvolle Hindernisse überwinden und einen völlig neuen Parcours bewältigen. Moderiert werden die neuen Folgen von Jan Köppen, Frank "Buschi" Buschmann und Field-Reporterin Laura Wontorra.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Die Unsichtbaren, Krimiserie

Für Professorin Rossi (Anna Stieblich) gehören Leichen zu ihrem Arbeitsalltag. Doch als sie die Reinigungskraft Doreen Priebke (Maria Radomski) tot auf dem Boden ihres Sektionsraums findet, ist sie tief erschüttert. Schnell wird klar, dass Doreen nicht auf natürliche Weise ums Leben kam. Im Fokus der Ermittlungen stehen ihre Kollegin Petra Waller (Hildegard Schroedter), die sich geweigert hatte, weiterhin mit ihr zu arbeiten, und ihre Chefin Emine Gerlach (Ilknur Boyraz), mit deren Ehemann Doreen eine Affäre hatte.