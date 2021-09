TV-Tipps am Freitag

"Käthe und ich: Das Adoptivkind": Paul Winter (Christoph Schechinger, l.) versucht mit Hilfe von Hund Käthe Zugang zu Ben (Oskar Netzel) zu finden. (cg/spot)

24.09.2021 06:01 Uhr

In "Käthe und ich" (Das Erste) kümmert sich der Psychologe Paul um einen Jungen, der gemobbt wird. Im ZDF startet die neue Krimi-Reihe "Jenseits der Spree". Außerdem wollen zwei Gauner in "Logan Lucky" (ProSieben) bei einem Autorennen ans große Geld.

20:15 Uhr, Das Erste, Käthe und ich: Das Adoptivkind, Drama

Der zwölfjährige Ben (Oskar Netzel), vor kurzem noch beliebt, ist der meistgehasste Junge der Schule: Er redet mit niemandem mehr – und niemand mit ihm! Ben hat es sich mit allen verdorben, weil er seit zwei Wochen verletzende Lügen per Mail und SMS verbreitet. Ben bestreitet die Vorwürfe – obwohl es eindeutige Belege gibt. Schulleiterin Dr. Kira Madaki (Thelma Buabeng) steht vor einem Rätsel und bittet Paul Winter (Christoph Schechinger) um Unterstützung. Der Psychologe muss zunächst das Vertrauen des Jungen gewinnen.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Blutsbande, Krimiserie

Ein Toter in der Spree. Der Mann wurde betäubt, erschlagen und ins Wasser geworfen. Er hatte in einer Spedition gearbeitet und seine Liebe gefunden. Traf er hier auch seinen Mörder? Verzweifelt wendet sich Dezernatsleiterin Katharina Koblinski (Elisabeth Baulitz) an den ehemaligen Kriminalhauptkommissar Robert Heffler (Jürgen Vogel). Der alleinerziehende Vater hat sein Leben wegen seiner drei Töchter eigentlich als Disponent im Innendienst eingerichtet. Aus Personalmangel bittet sie ihn, die neue Kriminalhauptkommissarin Kay Freund (Seyneb Saleh) zu unterstützen. Notgedrungen sagt er zu, ohne das Wissen seiner Töchter.

20:15 Uhr, ProSieben, Logan Lucky, Komödie

Die Brüder Jimmy (Channing Tatum) und Clyde Logan (Adam Driver) sind Loser. Um auch mal auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, planen sie einen beispiellosen Raubüberfall. Da sie selbst davon überhaupt nichts verstehen, holen sie sich Verstärkung. Dazu müssen die beiden den Safeknacker und Sprengstoffexperten Joe Bang (Daniel Craig) aus dem Gefängnis befreien.

20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters, Show

Wenn echte Könner aus Millionen bunter Steine echte Kunstwerke zaubern, werden wieder „LEGO Masters“ gekürt. In der neuen Staffel der erfolgreiche Familienshow lässt Daniel Hartwich talentierte Teams in anspruchsvollen Challenges gegeneinander antreten. Deutschlands einziger zertifizierter LEGO Experte Rene Hoffmeister bewertet die Bauwerke und wird dabei erstmals von der leitenden LEGO Designerin Elisabeth Kahl-Backes unterstützt.

22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Hydra, Krimi

Der Anführer der örtlichen Naziszene wird ermordet, doch der Mann stand selbst unter Verdacht, den Mann von Jedida Steinmann, Leiterin einer Beratungsstelle, umgebracht zu haben. Ist das Motiv für die Tat hier zu suchen? Faber (Jörg Hartmann) und seine Kollegen ermitteln im rechtsextremen Milieu Dortmunds und begeben sich dabei selbst in Gefahr.