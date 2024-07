Bares für Rares, Splash!, ... TV-Tipps am Mittwoch

SpotOn News | 31.07.2024, 06:01 Uhr

Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares" (ZDF) einen Blick auf seltene Fundstücke. In "Wer kocht das Beste für die Gäste?" fordern Spitzenköche Frank Rosin zum Kochduell. Außerdem hat es die "Bestatterin" (3Sat) mit einer unbekannten Toten zu tun.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow

Horst Lichter empfängt in dieser Sommer-Ausgabe Raritätenbesitzer im historischen Kloster Eberbach, einer ehemaligen Zisterzienserabtei im Rheingau. Auch Schauspielerin Natalia Wörner und ihr Sohn Jacob Lee Seeliger versuchen, eine Rarität zu verkaufen. Sie bringen einen Miniatur-Bauernhof mit, der bereits von zwei Generationen ihrer Familie bespielt wurde. Was wird das Expertenteam dazu sagen?

20:15 Uhr, Sat.1, Wer kocht das Beste für die Gäste?, Kochshow

Frank Rosin, der Selfmade-Sternekoch aus Dorsten, fordert den Berliner Kulinarik-Star The Duc Ngo zu einem Wettkampf um die Gunst der Gäste heraus. Das Thema des Tages ist die Süddeutsche Küche. Die Köche müssen drei Gänge unter den Mottos "Nonna Küche", "Hüttengaudi" und "Super Bowl" zubereiten. Bei wem schmeckt es wie bei Oma zu Hause? Wer schafft es, Hüttenstimmung zu verbreiten? Und gilt eine Sommerrolle ohne Reispapier als "Super Bowl"?

20:15 Uhr, 3Sat, Die Bestatterin – Die unbekannte Tote, Krimi

Bei Taubenbaum-Bestattungen in Hepperlingen läuft das Geschäft schlecht. Daher arbeitet Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) wieder häufiger als Physiotherapeutin und ihr Bruder Hannes (Frederik Bott) baut eher Ladentheken als Särge. Der Fund einer jungen Frau an einer Bushaltestelle bringt zwar Arbeit, aber da niemand ihre Identität kennt, wird es eine wenig ertragreiche Bestattung auf Staatskosten. Lisas Vater Alfons (Artus Maria Matthiessen) hat daher nichts dagegen, dass Lisa versucht, die Identität der Unbekannten zu klären.

20:15 Uhr, RTL, Splash! Das Promi-Pool-Quiz, Quizshow

Moderiert von Sophia Thomalla, bietet Splash! die perfekte Erfrischung für diesen Sommer. Insgesamt 40 Promis in acht Teams treten zu einem unterhaltsamen Wissenswettbewerb an, bei dem Teamgeist, Schwarmintelligenz und keine Angst vor einem Sprung ins Wasser gefragt sind. Wer die richtige Antwort weiß, bleibt trocken, wer falsch liegt, wird gnadenlos von einem riesigen Ball in den Pool geschleudert und verringert damit die Chance auf 25.000 Euro.

20:15 Uhr, kabel eins, Terminal, Drama

Als Viktor Navorski (Tom Hanks) nach New York reist, bricht in seinem osteuropäischen Heimatland ein Konflikt aus, der dazu führt, dass die USA den Staat nicht mehr anerkennen. Dadurch wird ihm die Ein- und Rückreise verweigert. Er richtet sich auf dem Flughafengelände ein und entdeckt dort die vielschichtige Welt des Terminals, seine eigene Kultur und sogar die Liebe zu einer wunderbaren Frau.