26.08.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Mittwoch

Im zweiten Teil von "Der Turm" (Das Erste) will die Stasi den Arzt Richard Hoffmann zum Spitzeln erpressen. Ein junger Hacker wird in "Dark Web" (Tele 5) vom FBI verfolgt. In der großen "Terra X"-Show (ZDF) kämpfen Promis um 20.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Turm (2), Gesellschaftschronik

Richard (Jan Josef Liefers) wird durch die Entwicklungen in seiner Familie und die Erpressungsversuche der Stasi zunehmend zermürbt. Als bekannt wird, dass er nicht die Klinikleitung übernehmen wird, bricht er zusammen. Nach dem Ende der Armeezeit erlebt Christian (Sebastian Urzendowsky), dass sich nicht nur die Stimmung im Land gewandelt hat. Die Beziehung seiner Eltern ist erkaltet.

20:15 Uhr, Tele 5, Dark Web – Kontrolle ist eine Illusion, Cyberthriller

Korrupte Banker und ihre eigennützigen Geldgeschäfte bringen die unbescholtene Familie von Alex (Callan McAuliffe) in finanzielle Nöte. Der begabte Programmierer wechselt die Seiten: Zusammen mit Sye (Daniel Eric Gold) und Kira (Lorraine Nicholson) macht er nun das Darknet und die Bankenwelt unsicher. Das Trio ergaunert einen Haufen Geld in der Illegalität. Und erregt die Aufmerksamkeit eines gefährlichen Syndikats.

20:15 Uhr, ZDF, Die große „Terra X“-Show, Show

Atemberaubende Natur, spektakuläre Phänomene, faszinierende Lebewesen und geheimnisvoll-magische Orte: Ob von Natur oder Menschenhand geschaffen – es gibt unendlich viele Wunder, die uns staunen lassen. Zwei Rateteams, Anja Kling gemeinsam mit Wigald Boning und Linda Zervakis mit Dietmar Bär, spielen in informativen und spannenden Wissens- und Spielduellen um den Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, kabel eins, Falling Down – Ein ganz normaler Tag, Psychodrama

An einem glühend heißen Sommertag in Los Angeles sind alle Straßen der Stadt verstopft, als der ansonsten unauffällige Angestellte William Foster (Michael Douglas) seinen Wagen mitten auf der Straße stehen lässt und geht. Bald platzt ihm der Kragen und er beginnt, seinen ehelichen wie beruflichen Frust abzureagieren. Mit den dunklen Seiten der Gesellschaft konfrontiert, eskaliert seine Wut. Als er an Waffen gerät, nimmt sie mörderische Formen an.

20:15 Uhr, NITRO, Crimson Tide – In tiefster Gefahr, Thriller

Clinton-Ära, die Welt steht am Rand des Dritten Weltkriegs: Ein russischer Putschist hat einen Atomraketen-Stützpunkt in seine Gewalt gebracht. Das amerikanische U-Boot „USS Alabama“ wird unter der Führung des kriegserfahrenen Kommandanten Ramsey (Gene Hackman) in russische Gewässer entsandt, um im Ernstfall sofort einen atomaren Gegenschlag führen zu können. Und der Ernstfall lässt nicht lange auf sich warten. Noch während das Boot einem feindlichen Angriff ausweicht, erhält die Mannschaft über Funk den Befehl, die Atomraketen feuerbereit zu machen.

