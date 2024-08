Aenne Burda, Der Mann ohne Schatten, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau": Aenne (Katharina Wackernagel) hat große Pläne. (cg/spot)

SpotOn News | 07.08.2024, 06:01 Uhr

Im Ersten spielt Katharina Wackernagel die Verlegerin Aenne Burda. In "Wer kocht das Beste für die Gäste?" (Sat.1) fordern Spitzenköche Frank Rosin zum Kochduell. Außerdem sucht Anwalt Vernau auf Kuba den verschollenen "Mann ohne Schatten" (3sat).

20:15 Uhr, Das Erste, Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau, Biografiedrama

Offenburg, 1949. Die wirtschaftlichen Verhältnisse in Nachkriegsdeutschland verbessern sich stetig. Die Druckerei und der Verlag von Franz Burda (Fritz Karl) florieren, und er kann seiner Frau Anna (Katharina Wackernagel) ein komfortables Leben ermöglichen. Annas eigene Idee, eine Modezeitschrift zu erstellen, die Frauen elegante Schnittmuster zum Nachnähen bietet, wird von Franz nicht ernst genommen. Anna jedoch, die selbst eine Leidenschaft für schöne Dinge hat, ist überzeugt, dass die Sehnsucht der Frauen, der Nachkriegstristesse zu entkommen, großes Potenzial birgt.

20:15 Uhr, Sat.1, Wer kocht das Beste für die Gäste?, Kochshow

Es ist das Schnitzelkinder-Duell: Frank Rosin fordert den österreichischen Koch Mario Lohninger heraus. In dieser Folge müssen die drei Gänge die Themen "Heimspiel", "Veganes Wunderland" und "Natürlich nordisch!" abdecken. Alle Gerichte sollen dabei unter dem Motto "Kantinengastro" zubereitet werden. Wer kann mehr Gäste überzeugen – Frank Rosin oder Mario Lohninger?

20:15 Uhr, 3Sat, Der Mann ohne Schatten, Krimidrama

Der Berliner Anwalt, Frauenheld und Lebenskünstler Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) erhält einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll in Havanna nach einem Mann suchen, der vor 30 Jahren spurlos verschwand. Katherina Gebhardt (Gudrun Landgrebe) ist die Schwester des Vermissten. Ihr Bruder Martin emigrierte 1980 angeblich in die DDR, kam dort jedoch nie an. Stattdessen erhält sie regelmäßig Hinweise, dass Martin noch lebt, mal in Kuba, mal in den USA.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! Alles für unsere Kinder, Empörungscomedy

Seit Jahren prangert Comedian Mario Barth die Verschwendung von Steuergeldern an. Mittlerweile leiden besonders die Kinder unter den Versäumnissen und Dreistigkeiten des Staates. In dieser Spezialausgabe zeigen Mario und seine prominenten Ermittler die schlimmsten Fälle, in denen Städte, Gemeinden und Länder ihre Kinder im Stich lassen. So bekommen die, die sich nicht wehren können, eine Stimme.

21:45 Uhr, ZDFneo, Friesland: Unter der Oberfläche, Krimikomödie

Bestatter Habedank (Holger Stockhaus) bietet seinen Kunden eine "digitale Nachlassverwaltung" an. Social-Media-Konten, E-Mail-Postfächer und Dating-Apps müssen gekündigt, gelöscht oder stillgelegt werden. Als jedoch eine seiner Kundinnen plötzlich stirbt, bekommt der engagierte Bestatter nicht nur Ärger mit der Polizei, sondern auch mit der Anwältin des Witwers, Svantje Oltmann (Valerie Niehaus). Diese stellt im Namen ihres Mandanten Hinnerk Schwidden (Aljoscha Stadelmann) einen Anspruch auf das digitale Erbe.