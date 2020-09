02.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Mittwoch

In "Schönes Schlamassel" (Das Erste) gibt sich ein Mann als Jude aus, um einer Buchhändlerin zu imponieren. In Sat.1 kochen die Kandidaten von "The Taste" um 50.000 Euro. In "Der große Gatsby" (kabel eins) gibt Leonardo DiCaprio den mysteriösen Millionär.

20:15 Uhr, Das Erste, Schönes Schlamassel, Liebeskomödie

In einer Feierlaune mit Anne (Verena Altenberger), ihrer Freundin Laura (Lisa Wagner) und seinem besten Freund und jüdischen Arztkollegen Tobias (Lasse Myhr) gibt sich Daniel (Maxim Mehmet) auch als Jude aus. So will er vor allem Anne imponieren. Sie hat sich mit ihrem Buchladen auf jüdische Literatur spezialisiert, ist ehrenamtliche Helferin in einem jüdischen Altenheim und unterstützt darüber hinaus auch den jüdischen Autor Schlomo Wisniewski (Dieter Hallervorden). Aus Anne und Daniel wird ein Paar und aus dem kleinen Schwindel ein Gespinst aus Notlügen, aus dem Daniel nicht mehr herauskommt.

Auch interessant:

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

16 Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland treten in den kulinarischen Wettstreit. Jedes Gericht muss auf einem einzigen Löffel angerichtet werden und in Sachen Geschmack und Präsentation überzeugen. Wer ergattert einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner? Und wer kommt seinem Ziel näher, ein eigenes Kochbuch zu kreieren und die Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen?

20:15 Uhr, kabel eins, Der große Gatsby, Gesellschaftsdrama

In Nick Carraways (Tobey Maguire) Alltag, der auf der Suche nach dem amerikanischen Traum nach New York gekommen ist, dreht sich plötzlich alles um seinen Nachbarn Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). Der junge Börsenhändler erfährt, was es heißt, in der Liga der Reichen mitzuspielen, als er zu einer von Gatsbys legendären Partys eingeladen wird. Schon bald findet er sich inmitten von Illusionen, Affären und Täuschungsmanövern wieder.

20:15 Uhr, ZDF, Einfach super!, Quizshow

Welches Tier ist das lauteste? Welcher Ort der kälteste? Bei „Einfach super!“ geht es um Superlative und Rekorde. Elton begrüßt drei Kinder mit Super-Talenten und ihre prominenten Paten. Felix Neureuther, Sarah Lombardi, Sebastian Ströbel, Nico Santos und YouTube-Star Julia Beautx spielen mit den Kindern um die Erfüllung ihres Traums. Spannende Experimente, temporeiche Spiele und verblüffende Quizfragen garantieren Aha-Erlebnisse.

20:15 Uhr, RTLzwei, Kampf der Realitystars, Show

Halbfinale am Star-Strand: Ab jetzt wird noch kräftiger gesiebt als vorher. Zudem bringt die RTLzwei-Promi-Yacht dieses Mal keine neuen Stars mehr vorbei. Dafür erhalten die Kandidaten eine ganz besondere Überraschung aus der Heimat. Allerdings werden manche von ihnen leer ausgehen. Auf alle Fälle geben alle noch einmal ihr Bestes. Immerhin geht es um den Titel „Realitystar des Jahres“ und die Siegprämie von 50.000 Euro. Ein Star darf sich dabei ganz besonders freuen, denn er wird von der Gruppe bereits jetzt ins Finale gewählt und ist damit dem Titel näher als alle anderen.

(cg/spot)