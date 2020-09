09.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Mittwoch

In "Verunsichert - Alles Gute für die Zukunft" (Das Erste) beginnt eine Justiziarin an den Methoden ihres Arbeitgebers zu zweifeln. Bei RTL öffnet das "Sommerhaus der Stars" wieder seine Türen. Detektiv Wilsberg (ZDFneo) ermittelt in einem millionenschweren Erbstreit.

20:15 Uhr, Das Erste, Verunsichert – Alles Gute für die Zukunft, Gerichtsdrama

Franziska Schlüter arbeitet als Justiziarin für die Kölner Versicherung Aescuria. Ihr Job ist es, Invaliden und Kranken systematisch Leistungen zu verweigern. Als die Französin Amaury Leblanc (Charlotte Krenz) in der Schadensabteilung der Versicherung auftaucht und Franziska und dem Hinhalte-Gebaren der Aescuria die Schuld am Tod ihres an Multipler Sklerose erkrankten Mannes gibt, kommt die Justiziarin ins Zweifeln.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Show

Eruptionen überall und die Stimmung brodelt mächtig: Neue Stars, neue Herausforderungen, neues Sommerhaus in Deutschland sowie neues Leben und Lästern gemeinsam unter einem Dach. Zum Auftakt ziehen die ersten acht Paare nach ihrer Corona-Quarantäne gemeinsam unter ein beschauliches Dach und kämpfen um den Titel „DAS Promipaar 2020“.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Bobby Bräuer, Spitzenkoch mit zwei Sternen im Michelin, bewertet heute als Gastjuror die Kochkünste der Kandidaten, die im Teamkochen unter Beweis stellen müssen, ob sie mit den Grundzutaten Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei eine kulinarische Vielfalt auf den Teller zaubern können. In der nächsten Runde geht es dann an Bobbys Geheimzutaten und heimlichen Stars der Küche: Wer sorgt mit Schalotten, Tomaten und Champignons für ein echtes Genusserlebnis?

20:15 Uhr, kabel eins, Blood Diamond, Abenteuerdrama

Der Fischer Solomon Vandy (Djimon Hounsou) wird in den 90er-Jahren während des Bürgerkriegs in Sierra Leone entführt und zur Arbeit in Diamantminen gezwungen. Dort findet er einen seltenen rosa Rohdiamanten, versteckt ihn und berichtet später im Gefängnis dem Söldner Danny Archer (Leonardo DiCaprio) davon. Nach seiner Flucht bricht Archer mit der US-Journalistin Maddy Bowen (Jennifer Connelly) auf, um Solomon in den von Rebellen kontrollierten Unruheprovinzen zu suchen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Wellenbrecher, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) muss auf die Insel Norderney – mit Tessa Tilker (Patricia Meeden), einer Anwältin aus Bielefeld, die seine Expertise in Sachen Erbrecht braucht. Gegen ein bezahltes Wochenende hat Wilsberg natürlich nichts einzuwenden. Selbst wenn seine Reisebegleiterin Tessa offensichtlich Liebeskummer hat und leicht reizbar ist. Doch auf der Insel erregt nicht nur Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler), der im selben Hotel absteigt, Wilsbergs Argwohn. Auch die Kinder und die Sekretärin des Verstorbenen verhalten sich merkwürdig im Streit um das Millionen-Erbe.

(cg/spot)