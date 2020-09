16.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Mittwoch

"Marie Brand" (ZDF) ermittelt nach dem Mord in einer Baudynastie. In "Oktoberfest 1900" (Das Erste) gerät der Großbrauer Prank mit seinen Plänen unter Zugzwang. Bei "The Taste" (Sat.1) lautet das Motto heute "Wald".

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die falschen Freunde, Krimi

Der aufstrebende Unternehmersohn Malte Angersbach (Jan Niklas Berg) wird tot aufgefunden – kurz nach Bekanntgabe seines Vaters, dass sie ein florierendes Bauunternehmen übernehmen wollen. Zufall? Patriarch Borris Angersbach (Klaus Zmorek) ist nur durch seine Hochzeit mit Luise Angersbach (Angela Roy) an die Spitze des Unternehmens gelangt. Sein Stiefsohn Kai (Golo Euler) distanzierte sich schon früh von der Familie und bekämpfte auch beruflich die Geschäfte seines verhassten Stiefvaters. Die Kriminalhauptkommissare Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) finden heraus, dass Kai einst Opfer einer Entführung war, die nie der Polizei gemeldet wurde.

20:15 Uhr, Das Erste, Oktoberfest 1900: Liebe und Kapital, Historienserie

Um den größenwahnsinnigen Bierburg-Plänen des „zuagroasten“ Prank (Misel Maticevic) Einhalt zu gebieten, bewirkt Stifter (Maximilian Brückner) mit dem Mandat des Münchner Bierkartells beim Magistrat, dass ab sofort nur noch Münchner Bier auf dem Oktoberfest ausgeschenkt werden darf. Das bringt Prank in Zugzwang. Bei einer Unterredung mit Stifter lässt dieser durchblicken, dass er bereit sei, Prank mit Bier aus seiner Münchner Capital Brauerei zu versorgen – wenn Prank ihm seine Tochter Clara (Mercedes Müller) zur Frau gibt.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Das heutige Menü steht ganz unter dem Motto „Wald“. Unter dem wachen Auge von Gastjurorin Viktoria Fuchs sollen im Teamkochen verschiedene Waldbeeren verarbeitet werden, bevor im Solokochen Viktorias Lieblingszutaten zum Einsatz kommen. Bergkäse, Blutwurst und Roggensauerteigbrot stehen zur Auswahl. Kreativität soll in der letzten Runde unter Beweis gestellt werden: eine dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte – ein Klassiker auf moderne Art und Weise interpretiert.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Nachbar – Die Gefahr lebt nebenan, Thriller

Das ruhige Leben des verheirateten Mike (William Fichtner) nimmt eine Wendung, als neue Bewohner ins Haus nebenan einziehen: Jenna (Jessica McNamee) und ihr Ehemann Scott (Michael Rosenbaum). Denn Jenna macht auf Mike einen tiefen Eindruck. Heimlich beginnt der die junge Schöne zu beobachten. Über den Gartenzaun entwickelt sich eine zarte Freundschaft. Jenna vertraut sich Mike an: Scott misshandelt sie.

20:15 Uhr, kabel eins, Departed – Unter Feinden, Thrillerdrama

Der junge Polizist Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) wird in die Mafia eingeschleust. Undercover soll er sich das Vertrauen von Syndikatsboss Costello (Jack Nicholson) erarbeiten, um diesen zu Fall zu bringen. Gleichzeitig macht Colin Sullivan (Matt Damon), ein enger Vertrauter Costellos, eine steile Karriere in den Reihen der Polizei – bis er schließlich auf Costello selbst angesetzt wird. Als die beiden Spione erfahren, dass es auf der jeweils eigenen Seite einen Maulwurf gibt, beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel.

(cg/spot)