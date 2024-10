Informant - Angst über der Stadt, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Informant - Angst über der Stadt": BKA-Kollegin Holly Valentin (Elisa Schlott, r.) zeigt wenig Respekt vor LKA-Mitarbeiter Gabriel Bach (Jürgen Vogel). (cg/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 06:00 Uhr

Im Ersten startet die Thrillerserie "Informant - Angst über der Stadt" mit Jürgen Vogel als LKA-Ermittler. Johannes B. Kerner präsentiert "Die große 'Terra X'-Show" (ZDF) und in Sat.1 steigt das Finale von "Das große Backen".

20:15 Uhr, Das Erste, Informant – Angst über der Stadt: Was seid ihr für Menschen?!, Thrillerserie

Hinweise auf einen möglichen Anschlag in Hamburg versetzen die Polizei in höchste Alarmbereitschaft. Im Zentrum des Geschehens steht Gabriel Bach (Jürgen Vogel) vom LKA, der über Verbindungen zu Informanten aus extremistischen Kreisen verfügt. Allerdings werfen Vorkommnisse aus seiner Zeit als verdeckter Ermittler im rechten Milieu Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit auf. Ihm wird die pflichtbewusste BKA-Beamtin Holly Valentin (Elisa Schlott) zur Unterstützung zugeteilt. Nachdem der Informant Youssef Hassan tot aufgefunden wird, nehmen Gabriel und Holly den afghanischen Aushilfslehrer Raza Shaheen (Ivar Wafaei) in ihr Team, der den Toten nur flüchtig kannte und keinerlei Verbindungen zu Terrorismus oder organisierter Kriminalität hat.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show

In dieser Ausgabe der Show dreht sich alles um berühmte Städte: Paris, bekannt als die Stadt der Liebe, und Istanbul – die einzige Metropole, die sich über zwei Kontinente erstreckt. Die Zuschauer können sich von kulturellen Zentren der Vergangenheit faszinieren lassen, die moderne Megastadt Tokio bewundern und in die besondere Geschichte der deutschen Hauptstadt Berlin eintauchen. Johannes B. Kerner moderiert die Show, begleitet von "Terra X"-Experten Professor Harald Lesch und Hannah Emde. In spannenden Wissensspielen treten die Teams um Karoline Schuch und Thomas Heinze sowie Friederike Kempter und Tom Beck gegeneinander an, um 20.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

Im großen Finale entscheidet sich, wer den Titel gewinnt. Zu Beginn müssen die Teilnehmer zwei verschiedene Arten eleganter Eclairs herstellen. Auch die Technische Prüfung bleibt anspruchsvoll: Es soll eine perfekte Moussetorte kreiert werden, die mit einer weißen Glasur überzogen ist. In der finalen Herausforderung müssen die verbleibenden Bäcker eine zweistöckige Torte und 14 kleine Törtchen auf einem speziellen Ständer präsentieren.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Minus 196°, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) fühlt sich verantwortlich, als seine neue Mandantin Britta Mantzke (Simon Böer) tot am Aasee aufgefunden wird. Die Polizei geht von einem Suizid aus, aber Wilsberg beginnt, den Fall zu untersuchen. Von Brittas Schwester Frauke Weiß (Julia Brendler) erfährt er, dass Britta nach einer überstandenen Krebserkrankung und mithilfe einer Fertilisationsklinik ihren Kinderwunsch verwirklicht hat. Ihr Leben drehte sich um ihre fünfjährige Tochter. Passt das zu einer Frau, die sich das Leben nehmen wollte?

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Green Zone, Militär-Thriller

Der US-Offizier Roy Miller (Matt Damon) und sein Team werden beauftragt, in Bagdad nach Massenvernichtungswaffen zu suchen. Dafür müssen sie die geschützte Green Zone verlassen. Schon bald wird ihnen klar, dass der Geheimdienst ihnen bewusst falsche Informationen gegeben hat. Entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, beginnt Miller, gemeinsam mit einer kleinen Gruppe loyaler Soldaten auf eigene Faust zu ermitteln.