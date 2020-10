TV-Tipps am Mittwoch

14.10.2020 06:00 Uhr

Melissa Damilia sucht als "Bachelorette" (RTL) nach der großen Liebe. Bei "The Taste" (Sat.1) wird heute vegetarisch gekocht. In "Enemy" (arte) begegnet Jake Gyllenhaal einem rätselhaften Doppelgänger.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

„Die Bachelorette“ geht in die siebte Runde! Unter der griechischen Sonne verdreht Melissa 20 Single-Männern den Kopf und sorgt für weiche Knie bei romantischen Dates! Vom Akrobaten bis zum Unternehmensberater, von der Sportskanone bis zum Spaßvogel – die Liebesanwärter könnten unterschiedlicher nicht sein und haben doch ein gemeinsames Ziel: Melissas letzte Rose zu ergattern.

20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimiserie

Gräf (Christian Friedel) hilft Rath (Volker Bruch) bei den Nachforschungen zur Akte Benda während im Fall Betty Winter ihr Ehemann Tristan Rot (Sabin Tambrea) ins Visier der Ermittlungen gerät. Charlotte (Liv Lisa Fries) wird mit einem Familiengeheimnis konfrontiert.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Zwei-Sterne-Koch Nils Henkel bewertet heute als Gastjuror die vegetarischen Kochkünste der Kandidaten. Es beginnt mit einer Reise durch den Garten, der den Hobbyköchen Fenchel, Feldsalat, Paprika und Blumenkohl zur Auswahl stellt. Von der Wiese auf den Tisch heißt es auch in der nächsten Runde: Wem gelingt es aus Löwenzahn, Sauerampfer und Brennessel ein kulinarisches Highlight zu zaubern? Und wer toppt all das mit einem köstlichen Tofu-Gericht im Entscheidungskochen?

20:15 Uhr, arte, Enemy, Thriller

Adam Bell (Jake Gyllenhaal) ist Dozent für Geschichte in Toronto. Er führt zusammen mit seiner Freundin Mary (Mélanie Laurent) ein ruhiges Leben. Eines Tages entdeckt er in einem ausgeliehenen Film einen Kleindarsteller, der aussieht wie er selbst. Ein Zwilling? Ein Doppelgänger? Adam geht dem Rätsel nach. Er ist beunruhigt, aber auch froh um dieses Abenteuer in seinem Leben. Der Andere stellt sich als erfolgloser Schauspieler heraus, der in den Außenbezirken mit seiner Frau Helen und Adam tatsächlich bis aufs Haar gleicht. Der Fall bleibt rätselhaft, umso mehr als Adams Mutter auf Nachfrage versichert, dass Adam ein Einzelkind sei.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Verurteilten, Gefängnisdrama

Obwohl er unschuldig ist, wird der Bankangestellte Andy Dufresne (Tim Robbins) im Jahr 1947 wegen Mordes an seiner Frau und ihrem Geliebten zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Im „Shawshank“, dem Staatsgefängnis von Maine, erwartet den stillen und in sich gekehrten Mann eine harte Zeit. Der heimtückische Gefängnisdirektor Norton (Bob Gunton) und der sadistische Wärter Captain Hadley (Clancy Brown) machen sich einen Spaß daraus, unbequeme Insassen mit harten Strafmaßnahmen zu quälen.

