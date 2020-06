TV-Tipps am Mittwoch

In "Now or Never" (Das Erste) geht ein Sterbehelfer mit seiner Klientin in die Schweizer Berge. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. In "Der Knochenjäger" (kabel eins) jagen Angelina Jolie und Denzel Washington einen Killer.

20:15 Uhr, Das Erste, Now or never, Tragikomödie

Henry (Michael Pink) ist meistens verkatert, noch öfter mies gelaunt und als Sterbehelfer eher eine Zumutung. Seine Fürsorglichkeit den Klienten gegenüber ist unter sehr viel rauer Schale verborgen. Rebecca (Tinka Fürst) wiederum ist gutaussehend, provozierend, jung und hat einen Hirntumor. Sie ist Henrys neueste Klientin und erklärt es zu seiner Aufgabe, sie an ihrem letzten Abend zu einer richtig wilden Feier zu begleiten. Als Henry am nächsten Tag ihr Sterben einleiten will, hat Rebecca es sich anders überlegt. Der Tod soll warten, stattdessen will sie zu einem Wunderheiler in irgendeinem Bergdorf, und Henry soll sie dorthin bringen.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

„Da kommst Du nie drauf!“ ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Eckart von Hirschhausen, Jochen Busse, Pamela Reif, Markus Krebs, Ilka Bessin und Martin Rütter mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, Tele 5, The Secret – Ein tödliches Geheimnis, Thriller

Jane (Sarah Butler) arbeitet beim Finanzhai Gault Capital. Eines Tages begeht ein Kollege Selbstmord, Jane wird seine Stelle angeboten. Nach der ersten Freude lauert ein unfassbarer Verdacht. War ihr Vorgänger einer großen Sache auf der Spur? Wie groß, erfährt Jane, als sie sich plötzlich einem Profi-Killer gegenüber sieht.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Knochenjäger, Thriller

Einst war er der beste Experte für Spurensicherung beim New Yorker Morddezernat, nun plagen ihn Suizidgedanken. Nach einem Arbeitsunfall ist Lincoln Rhyme (Denzel Washington) querschnittsgelähmt, lediglich seinen Kopf und seinen linken Zeigefinger kann er noch bewegen. Erst als seine Ex-Kollegen ihn um Hilfe bei der Jagd auf einen mysteriösen Killer bitten, schöpft er neuen Lebensmut. In einem Bahntunnel wurde ein bestialischer Mord verübt, bei dem der Täter anscheinend bewusst diverse Spuren und Hinweise hinterlassen hat.

20:15 Uhr, 3sat, Seitensprung mit Freunden, Komödie

Paul (Samuel Finzi) ist eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Er ist ein erfolgreicher Arzt, hat eine pubertierende Tochter und führt eine vermeintlich glückliche Ehe mit der attraktiven Julia (Aglaia Szyszkowitz). Doch wie in vielen Ehen ist mit der Zeit die Leidenschaft abhandengekommen. Ganz anders ist das bei ihren besten Freunden Vanessa und Marc (Caroline Peters und Fritz Karl), bei denen es offensichtlich nach wie vor prickelt. Eines Abends erzählt Vanessa Julia ein kleines Geheimnis: Sie und Marc treffen sich seit ein paar Monaten mit Paaren zum Partnertausch. Vanessa schwärmt Julia vor, wie leidenschaftlich seitdem ihre Beziehung zu Marc ist. Julia ist schnell Feuer und Flamme.

