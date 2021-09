TV-Tipps am Mittwoch

"Die Bachelorette": Wer ist der Traummann von Maxime Herbord? (cg/spot)

15.09.2021 06:01 Uhr

"Die Bachelorette" (RTL) vergibt im Finale ihre letzte Rose. Bei "The Taste" (Sat.1) sind Kreationen aus gelber Bete, Lakritz und Sesam gefragt. In "Das fünfte Element" (kabel eins) muss Bruce Willis im Jahr 2259 die Erde retten.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Wer bekommt die letzte Rose? Nachdem Die Bachelorette (auch bei TV Now) mit den Finalisten auf einer Fähre und in einem Theater die beiden letzten Dates verbracht hat, muss sie diese Entscheidung fällen. Direkt im Anschluss an die finale Rosenvergabe begrüßt Frauke Ludowig Maxime und einige der Männer, die in den vergangenen Wochen für außergewöhnliche Momente gesorgt haben, zum Talk. Wie ist es ihnen nach der letzten Rose ergangen?

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Gemeinsam mit Gastjurorin Haya Molcho begeben sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf eine kulinarische Reise und müssen im Teamkochen zeigen, dass sie köstliche Spezialitäten aus Dubai, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden auf den Tisch zaubern können. Im anschließenden Solokochen stehen Hayas Geheimzutaten aus den Metropolen Europas auf dem Plan. Welche Kreationen aus gelber Bete, Lakritz und Sesam werden überzeugen?

20:15 Uhr, kabel eins, Das fünfte Element, Sci-Fi-Spektakel

Im Jahre 2259 steht die Erde vor einer tödlichen Bedrohung: Alle 5.000 Jahre öffnet sich ein Tor zwischen den Dimensionen und macht den Weg frei für das absolut Böse, das aus reiner Anti-Energie besteht. Der zynische Waffenhändler Zorg (Gary Oldman) will als Anführer der dunklen Mächte alle Lebewesen zerstören. Nur einer kann jetzt noch die Menschheit retten und die Katastrophe abwenden: der Lufttaxi-Fahrer und Ex-Elitesoldat Korben Dallas (Bruce Willis).

20:15 Uhr, Tele 5, The Sentinel – Wem kannst du trauen?, Thriller

Pete Garrison (Michael Douglas) ist eine lebende Legende im Secret Service. Noch vor 20 Jahren für den Schutz des US-Präsidenten verantwortlich, ist er nun als Career Agent im Einsatz und zuständig für die Sicherheit der First Lady (Kim Basinger). Als bei einem Mordkomplott gegen den amtierenden Präsidenten ausgerechnet er unter Verdacht gerät, zu den Drahtziehern zu gehören, ist das ein Schock für alle. Als dann sein ehemaliger Schüler und Freund David Breckinridge (Kiefer Sutherland) den Fall zugewiesen bekommt, gerät Garrison immer mehr unter Druck.

20:15 Uhr, arte, Das unbekannte Mädchen, Drama

Die junge Ärztin Jenny Davin (Adèle Haenel) arbeitet in einer Hausarztpraxis. Eines Abends klingelt es spät nach Ende der Sprechstunde an der Praxistür. Jenny macht die Tür nicht auf. Am nächsten Tag wird in der Nähe der Praxis eine junge Frau tot aufgefunden. Hätte Jenny die Tür geöffnet, wäre das Mädchen vielleicht noch am Leben. Gequält von Schuldgefühlen beginnt Jenny eigene Nachforschungen.