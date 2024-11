Bis zur Wahrheit, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Bis zur Wahrheit": Mischa (Damian Hardung) und Martina (Maria Furtwängler). (hub/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 06:01 Uhr

In "Bis zur Wahrheit" (Das Erste) endet der Urlaub zweier befreundeter Paare in einer Tragödie. Die "Rosenheim-Cops" (ZDF) müssen den Mord an einem Holzhändler aufklären. Bei "The Taste" (Sat.1) ist Starkoch Johann Lafer als Juror zu Gast.

20:15 Uhr, Das Erste, Bis zur Wahrheit, Drama

Martina (Maria Furtwängler) ist eine angesehene Neurochirurgin, in einer glücklichen Ehe und Mutter einer heranwachsenden Tochter. Ihr Leben scheint nahezu makellos, bis im gemeinsamen Urlaub mit ihren Freunden Jutta (Margarita Broich) und Torsten (Uwe Preuß) sowie deren Sohn Mischa (Damian Hardung) etwas geschieht, das alles verändert: Nach einer ausgelassenen Strandfeier wird Martina von Mischa vergewaltigt. Sie bricht den Urlaub ab und kehrt in ihr bisher so geregeltes Leben zurück. Doch nach der Rückkehr wird es für Martina immer schwieriger, das Erlebte zu verdrängen und so weiterzumachen, als wäre nichts passiert.

20:15 Uhr, ZDF, Die Rosenheim-Cops: Totholz, Krimiserie

Der Jäger Ignatius Böck (Heio von Stetten) entdeckt den Waldbesitzer und Holzhändler Joseph Kreitmair (Marc Hüffer) erschossen auf dessen Hochsitz. Die Ermittler Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) nehmen die Untersuchungen auf. Erste Verdächtige rücken schnell ins Visier. Besonders Kreitmairs jüngerer Bruder Sebastian (Arthur Klemt) gerät ins Augenmerk der Kommissare, da es kurz vor der Tat laut Aussage der Ehefrau des Verstorbenen zu einer Auseinandersetzung zwischen den Brüdern kam.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Seit mehr als drei Jahrzehnten kocht er im Fernsehen: Johann Lafer ist als Gastjuror dabei und bringt sein Leben als Thema mit. 1957 heiratete er, in den 80ern erlebte er die Einführung des Toast Hawaii, in den 90ern begann seine TV-Karriere im BR, und auch 2024 steht er noch voller Freude und großer Expertise am Herd. Welches Team wird es schaffen, die Kochlegende mit einem perfekten Löffel zu beeindrucken?

20:15 Uhr, kabel eins, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Sci-Fi

1951: Ein unbekanntes Flugobjekt landet im Central Park; an Bord befindet sich der Außerirdische Klaatu (Keanu Reeves). Ist er auf einer friedlichen Mission? Oder stellt er eine Gefahr dar? Die US-Regierung ist alarmiert und stellt ein Team aus Wissenschaftlern zusammen, um Klaatus Absichten zu ergründen. Unter ihnen ist die Biologin Helen (Jennifer Connelly), zu der Klaatu offenbar Vertrauen fasst.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Alles Lüge, Krimi

Auf dem Wochenmarkt wird Ekki (Oliver Korittke) von einem säumigen Steuerzahler attackiert. Der Zeuge Paul Schlächter (Wolfgang Maria Bauer) zieht sich leichte Verletzungen zu, als er Ekki zu Hilfe eilt. Wilsberg (Leonard Lansink) bringt Schlächter zur Ärztin Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh), die Wilsberg um Hilfe bittet. Ein früherer Patient, Oliver Busch, verbreitet online Lügen über sie. Wilsberg verspricht, sich darum zu kümmern. Doch als er die Wohnung des Enthüllungsjournalisten und Ex-Drogenabhängigen Oliver Busch betritt, findet er ihn tot vor.